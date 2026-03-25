Recarga de auto eléctrico en casa o plaza comercial, ¿qué le conviene más a tu bolsillo?

Si planeas comprar un vehículo eléctrico (EV, por sus siglas en inglés) debes considerar cuál es el mejor lugar para recargar la batería, ¿en casa o lugares públicos como centros comerciales o supermercados?

Seguramente, una de las razones por la que adquiriste o planeas comprar un EV es el tema de costos de mantenimiento, que son hasta 70% más económicos que el de los autos a gasolina, particularmente cuando se habla de combustible, según la Electro Movilidad Asociación (EMA) México.

Siguiendo esa lógica, lo ideal es buscar la alternativa de recarga menos onerosa para tu bolsillo. Eugenio Grandio, presidente de la EMA, comenta que, en casa, el costo oscila entre tres y cuatro pesos por kilovatio-hora (kWh) consumido, dependiendo de la zona en donde vivas, mientras que la recarga rápida en lugares públicos, entre nueve y 11 pesos por kWh, más el costo operativo de activación (entre 20 y 30 pesos).

Recarga de autos eléctricos en casa

Si bien es más económico y práctico recargar tu vehículo en casa, hacerlo implica tareas adicionales. Puedes conectarlo a un enchufe doméstico convencional, con la ayuda del cable portátil que suelen traer los autos (lo que se conoce como carga Nivel 1). En este caso, la recarga será lenta y puede tardar más de un día llegar a 100% de la pila, dependiendo el tamaño de ésta.

Por ello, recomiendan instalar un cargador de pared o Wallbox (lo que se conoce como carga Nivel 2), por ser más seguro y rápido, ya que en la hora que vas al gimnasio, por ejemplo, puedes recargar tu automóvil.

Este cargador tiene un costo de entre 10,000 y 30,000 pesos, dependiendo el nivel nivel de sofisticación. Además, debes pagar la instalación eléctrica, que, en promedio, cuesta 14,000 pesos, señala Grandio.

Otro tema que sugiere la EMA es solicitar un segundo medidor de luz con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para evitar que tu recibo de casa se dispare. Considera que este proceso tarda hasta seis meses, porque las nuevas regulaciones lo han hecho “tedioso”, acota Grandio. Esto implica que pagarás dos recibos bimestrales de electricidad, para que el costo por kWh sea de entre tres y cuatro pesos.

Recarga de autos eléctricos en lugares públicos

Llevar a recargar la bateria de tu EV al supermercado o una plaza comercial no te generará un costo adicional de instalación, pero sí la necesidad recurrente de trasladarte al lugar. De acuerdo con el líder de la EMA, en este caso el costo oscilará entre nueve y 11 pesos por kWh consumido, es decir, entre tres y cuatro veces más que en casa.

"Si prefieres ahorrarte la instalación y, por algún tema, no te conviene ponerlo en tu departamento, puedes cargar en carga rápida en un centro comercial, pero ahí el escenario económico es un poco menos atractivo (para el bolsillo); sin embargo, comparado con la gasolina te estás ahorrando al menos un 50% (en combustible)", dice Grandio.

Hay algunas opciones gratuitas, pero no son incluyentes. Por ejemplo, algunas marcas dan esa opción a sus clientes de recargar la pila de los autos en las agencias.

De acuerdo con EMA, al cierre de 2025 se registraron 52,666 puntos de recarga privada (residencial, agencias y corporativo) en el país y 4,060 puntos públicos que ofrecen empresas como Vemo, Evergo y Tesla.

Menos intención de compra de autos eléctricos

Los EV son considerados los autos del futuro. Si bien la preferencia de los usuarios mexicanos viene a la baja, de 32% a 24% en 2025, de acuerdo con la consultoría EY, lo cierto es que las ventas siguen en ascenso.

De acuerdo con EMA, en 2025 se vendieron 43,358 unidades 100% eléctricas, 38.55% más que en 2024. En lo que se refiere a híbridos enchufables, el aumento fue de 37.56 por ciento.

“El ahorro económico sigue siendo un motor de ventas. El aumento de precios del combustible impulsa el atractivo de los vehículos eléctricos por sus menores gastos operativos, siendo las razones principales de compra el cuidado del medioambiente (44%), el costo del combustible (38%) y el bajo mantenimiento (36%), señaló Carlos Zegarra, especialista de EY.

El especialista destacó que, de acuerdo con los resultados del Mobility Consumer Index, 40% de los compradores potenciales de vehículos eléctricos está retrasando o reconsiderando su compra debido a las tensiones geopolíticas que derivan en reducción de producción, cuellos de botella logísticos y aranceles.

A esto se suma la crisis de infraestructura. Los principales obstáculos identificados son la escasez de carga pública (34%) y doméstica (32 por ciento). Para quienes intentan usar la red pública, existen barreras relevantes: 43% reporta largos tiempos de espera y enfrenta el bloqueo frecuente de cargadores, mientras que 37% tiene dificultades para ubicar puntos disponibles.

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