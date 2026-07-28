Visa sigue los pasos de Mastercard y anuncia que despedirá al 7% de su plantilla

Visa tiene previsto recortar el 7% de su plantilla, lo que ⁠supone unos 2,600 puestos de trabajo, afirmó este martes un portavoz de la empresa, en un intento por aumentar la eficiencia de la firma ⁠de procesamiento de pagos, unos seis meses ⁠después de que su principal competidor llevara a cabo una medida similar.

Los recortes de plantilla afectarán sobre todo a los equipos de tecnología y de producto.

"Tengo la profunda convicción de que estamos haciendo lo correcto para Visa, nuestros clientes y nuestros socios", escribió el presidente ejecutivo, Ryan McInerney, en una nota interna dirigida al personal, cuyos extractos fueron confirmados por el portavoz de la empresa.

Asimismo, indicó que la compañía seguirá impulsando la eficiencia "con el fin de reinvertir en nuestras oportunidades de mayor potencial".

Más temprano en el año, su competidor Mastercard anunció planes para despedir al 4% de su plantilla global, alegando la necesidad de reorientar las inversiones hacia otras áreas. La empresa fintech Block también dijo en febrero que recortaría casi la mitad de su plantilla, lo que supone 4,000 puestos de trabajo.

McInerney afirmó que Visa debe seguir evolucionando en su forma de operar para aprovechar las oportunidades de crecimiento y mantenerse a la vanguardia de los cambios del sector, y que ⁠la inteligencia artificial desempeña un papel clave a ⁠la hora de acelerar ese ⁠cambio.

Estos despidos ponen de relieve cómo las empresas están empezando a traducir las inversiones ⁠en IA en cambios en la plantilla, lo que aumenta la preocupación entre los trabajadores y los economistas de que la tecnología pueda sustituir puestos de trabajo, incluso aunque impulse la productividad y la rentabilidad.

La IA ha contribuido a reducir las tareas repetitivas y a acelerar el desarrollo de productos, pero no fue el único factor que motivó la decisión, según Bloomberg News, ⁠que fue la primera en informar de los recortes, citando a una persona familiarizada con los motivos de la empresa