Diferencia entre promoción y oferta en el Buen Fin 2025: aprende a distinguirlas antes de comprar

Estamos a unos días de que comience el Buen Fin 2025, una época de gran consumo, ¿cómo puedes diferenciar una promoción de una oferta?

Aunque parecerían sinónimos, no lo son. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), esta campaña es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Economía y diversas instituciones, el objetivo es claro, apoyar la economía familiar, impulsar el mercado interno, y, sobre todo, garantizar el respeto a los derechos de las personas consumidoras.

¿Qué te conviene más una oferta o una promoción?

Si el objetivo de El Buen Fin es apoyar tu bolsillo, es importante que lo primero que distingas es entre una oferta y promoción. Esto te ayudará a saber cuál te conviene más, así notarás los resultados en tu economía.

Oferta. Es una rebaja directa en el precio de un producto o servicio, aplicable por un tiempo determinado o hasta agotar existencias.

Promoción. Es una acción comercial que puede involucrar más elementos que una simple rebaja. Hablamos de bonificaciones, regalos o condiciones especiales, por ejemplo: “Compra uno y llévate el segundo al 50 % de descuento” o “Te regalamos una bocina en la compra de un televisor”.

Descuentos reales en el Buen Fin

Es importante, recomienda la Profeco, que estés pendiente pues muchos comercios aplican descuentos, asegúrate que sean verdaderos.

Si notas que el precio de un producto fue inflado justo antes de la campaña para simular una rebaja grande, el ahorro no es significativo.

También es importante que compares precios. Checa que las promociones no estén condicionadas.

También debes verificar las vigencias, ya que el Buen Fin tiene un periodo específico. Si una tienda mantiene las ofertas y promociones fuera de esas fechas, ya no forman parte de la campaña, pueden ser engañosas.

Haz valer tus derechos El Buen Fin

Estos son tus derechos como consumidor, hazlos valer:

Precios claros y visibles. Las ofertas y promociones deben estar bien señaladas en los productos y servicios. El precio que ves anunciado debe ser exactamente el que pagas al final de la compra.

Las ofertas y promociones deben estar bien señaladas en los productos y servicios. El precio que ves anunciado debe ser exactamente el que pagas al final de la compra. Información completa. Tienes derecho a ser informada o informado sobre las características del producto, las condiciones de la oferta o promoción, y si existe alguna restricción (como límite de unidades o formas de pago).

Tienes derecho a ser informada o informado sobre las características del producto, las condiciones de la oferta o promoción, y si existe alguna restricción (como límite de unidades o formas de pago). Garantía. Si el producto que adquiriste tiene algún defecto y el proveedor te ofreció garantía, tienes derecho a que sea respetada y no podrá ser inferior a 90 días contados a partir de la entrega. Ninguna promoción o rebaja elimina tu derecho a la protección.

El Buen Fin es una excelente temporada para aprovechar descuentos y promociones; sin embargo, es vital que seas consciente de tus derechos y conozcas a fondo las condiciones de las ofertas y promociones para no caer en fraudes.