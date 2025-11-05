¿Promociones o pesadillas?: Riesgos de lanzarse al Buen Fin 2025 sin prepararse

Llegó noviembre y, con él, la temporada alta de consumo. Planear tus compras es clave es esta época del año para encontrar los mejores precios y evitar sobreendeudarte, acumular estrés financiero y empezar enero con una cruda financiera que puede extenderse en todo 2026 o, en el peor de los casos, por más tiempo.

En unos días empieza la edición número 15 del Buen Fin, en el que se esperan ventas por al menos 200,000 millones de pesos. Durante esa época, las tiendas se llenan, los carritos en línea colapsan y las promociones invaden cada pantalla. Este año con su versión extendida, del 13 al 17 de noviembre, el frenesí promete ser aún mayor.

Desafortunadamente, una cuarta parte de los consumidores reconoce que sus compras no serán plenamente informadas, lo cual puede generar verdaderos dolores de cabeza en un futuro. Al menos 24% de los internautas que piensan participar en el llamado fin de semana más barato del año no planeó sus adquisiciones con anticipación, según un estudio de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO).

"Si bien eventos comerciales como el Buen Fin son esperados por los compradores, ya que prometen grandes ofertas y descuentos, compras mal ejecutadas podrían convertirse en un incremento en los gastos y en las deudas que afecta directamente el presupuesto personal y familiar", comenta Aroldo Dovalina, CEO de Paynom

Al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte que cada promoción que se ve en esta campaña puede convertirse en un pequeño susto financiero si no compras con inteligencia.

“Detrás de las ofertas irresistibles se esconde un verdadero terror para tu bolsillo. Antes de lanzarte a gastar, vale la pena que te detengas y te preguntes: ¿qué impacto puede tener esta compra en tu economía? ¿Es buena idea dejarte llevar por la euforia del Buen Fin o tu factura podría convertirse en una pesadilla?”, recomienda la institución que encabeza Óscar Rosado.

La AMVO realiza esta pregunta a los consumidores: ¿Con cuánta anticipación planea comenzar a buscar productos antes del Buen Fin 2025? El 16% de los que compran en la web dijo que conforme aparecen las ofertas de la campaña. Otro 4% señaló que el mismo día que inicia esta temporada y una cifra igual comentó que no planea buscar con anticipación.

El 76%, en cambio, asegura que analiza con detenimiento entre una semana y más de tres antes de empiece la feria de descuentos.

Gianco Abundiz, especialista en educación financiera, comenta que muchos creen que la estabilidad financiera depende de la suerte, pero en realidad es el resultado de decisiones estratégicas y hábitos bien ejecutados, como la planeación de compras.

“Las personas con éxito financiero no llegaron ahí por casualidad, sino porque aplicaron principios clave que cualquiera puede adoptar”. Entre ellos, dice, están el control de gastos, el ahorro con propósito, la diversificación de ingresos, la inversión inteligente y la educación financiera constante.

Consejos para realizar compras inteligentes

La Condusef señala que una verdad poco mencionada es que no estás obligado a comprar en el Buen Fin. A veces, la mejor decisión financiera y emocional es no comprar. Esto no te hace menos exitoso, sino consciente de tus prioridades y límites.

Si decides participar, expone, puedes usar este momento para educarte financieramente, comparar precios, analizar metas o simplemente hacer una pausa en el ritmo acelerado del consumo.

Éstos son algunos consejos que da para tener una mejor experiencia:

Haz una lista de lo que realmente necesitas .

. Establece un presupuesto realista.

Compara precios antes del evento.

Asegúrate de entender las condiciones de los créditos , promociones y meses sin intereses.

, promociones y meses sin intereses. Siempre que puedas, apoya negocios locales o emprendedores.

