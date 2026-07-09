Wall Street avanza por impulso de fabricantes de chips a pesar de la cautela por la guerra

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este jueves. Las referencias del mercados estadounidense suben, ya que el impulso de los fabricantes de chips supera esta mañana a las preocupaciones por la reactivación de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a las acciones de 30 gigantes, sube 0.21% a 52,456.16 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.48% en 7,518.75 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.66% a 26,040.76 puntos.

Estados Unidos bombardeó Irán el miércoles para mantener abierto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Irán respondió con ataques contra instalaciones estadounidenses en Kuwait y Baréin, lo que agravó el enfrentamiento tras débiles esfuerzos por lograr un alto el fuego.

Sin embargo, el impulso de los fabricantes continúa en un mercado que sigue optimista por la inteligencia artificial (IA). Los títulos de Applied Materials (+6.77%) y Micron Techonology (+7.27%) suben y hacen subir al índice SOX (+4.55%) de semiconductores de Filadelfia.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan esta mañana. Las acciones del sector financiero (+1.13%) y las compañías de tecnologías de la información (+1.21%) encabezan las ganancias. Los sectores de consumo básico (-1.53%) y energía (-1.06%) lideran las bajas.