Startups mexicanas crean modelos de IA mientras la manufactura apenas llega a 4.8% de adopción

El 63% de las startups nativas de inteligencia artificial en México ya desarrolla capacidades propias, como modelos personalizados, mientras la adopción de IA en la manufactura mexicana apenas alcanza 4.8% entre empresas con más de 10 trabajadores.

La diferencia muestra dos ritmos dentro de la misma economía. Por un lado, las empresas jóvenes que nacen con IA dentro del producto. Por el otro, las fábricas que todavía incorporan esta tecnología de forma limitada en la producción, la logística, el mantenimiento o el control de calidad.

De acuerdo con el reporte global Motores de Crecimiento, elaborado por Strand Partners para AWS Startups a partir de una encuesta a 3,413 fundadores y directivos de startups en 20 mercados, las startups nativas de IA son compañías con menos de cinco años de vida que usan inteligencia artificial en formas avanzadas, desarrollan productos construidos alrededor de esta tecnología y están preparadas para la siguiente generación de sistemas, incluidos modelos agentivos.

En México, el reporte ubica a las startups nativas de IA con una madurez operativa superior a la de las startups tradicionales. Además del 63% que ya creó capacidades propias de IA, frente al 33% del resto de startups mexicanas, 48% genera más de 400,000 dólares en ingresos por empleado. Entre las startups locales tradicionales, esa proporción es de 26 por ciento.

A escala global, las startups nativas de IA reportan un crecimiento anual promedio de ingresos de 156%, frente a 65% de las startups en general. El informe también advierte que estas empresas alcanzan valuaciones de 1,000 millones de dólares en alrededor de 3.5 años, la mitad del tiempo que requerían las compañías tecnológicas antes del surgimiento de la IA generativa. El 55% genera más de 400,000 dólares por empleado y 98% cuenta con talento interno dedicado a inteligencia artificial.

La manufactura queda en 4.8%

Un análisis del Centro México Digital (CMD), elaborado con información de los Censos Económicos 2024 del Inegi, examinó 33,316 unidades económicas de 21 industrias en las 32 entidades federativas. El resultado fue una adopción de IA de apenas 4.8% entre empresas manufactureras con más de 10 trabajadores. La medición considera sistemas capaces de predecir, recomendar o decidir mediante tecnologías como minería de datos, visión por computadora y aprendizaje automático.

La brecha aparece dentro del principal motor exportador del país. Los Censos Económicos contabilizaron 634,248 establecimientos manufactureros y 7.19 millones de personas ocupadas en el sector. La manufactura concentra alrededor de 9 de cada 10 dólares exportados por México, aunque ocupa el lugar 12 entre 19 sectores nacionales por adopción de IA. En la OCDE, el promedio de empresas que utilizó inteligencia artificial pasó de 8.7% en 2023 a 20.2% en 2025. En la Unión Europea, 13.5% de las empresas con al menos 10 trabajadores usó estas tecnologías en 2024.

La adopción mexicana también cambia por tamaño de empresa. Las manufactureras medianas registran 7.8% de adopción y las pequeñas llegan a 1.2 por ciento. Las grandes usan IA alrededor de 14 veces más que las pequeñas. Por subsector, la diferencia puede ser de hasta 25 veces, con mayores niveles en fabricación de equipo de cómputo, productos derivados del petróleo, equipo de transporte y aparatos eléctricos. En el extremo bajo permanecen actividades como madera, cuero, muebles y prendas de vestir.

El Centro México Digital encontró una asociación entre adopción de IA y desempeño económico. Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de manufactureras que usa IA se relaciona con 18.8% más producción bruta y salarios 5.4% mayores. El propio análisis advierte que los resultados son correlaciones estadísticas y requieren cautela antes de atribuir todo el incremento a la tecnología. También calcula que un aumento de 10 puntos en la adopción empresarial se asocia con 3.3% más empleo en el conjunto de la economía mexicana.

La adopción avanza fuera de las fábricas

La distancia entre startups y manufactura ocurre en un momento de adopción desigual de IA en México. En el primer trimestre de 2026, 20.1% de la población mexicana en edad laboral usó productos de IA generativa, por encima del promedio mundial de 17.8%, según el Microsoft AI Economy Institute. Esa medición identifica usuarios de herramientas, antes que empresas con procesos productivos rediseñados mediante modelos de IA.

Las grandes corporaciones mexicanas también avanzan de manera irregular. El Índice de Madurez Digital llegó a 47% en 2026, desde 41% en 2025, de acuerdo con una medición de Needed, EY, KIO IT Services, AMCHAM y Fleet aplicada a más de 10,000 ejecutivos. Data alcanzó 63%, IT llegó a 59% y Ventas quedó en 34%, con una caída de nueve puntos frente al año previo. La adopción de IA ya aparece ligada a productividad, aunque convertir esa mejora en un retorno financiero sigue siendo difícil para la mayoría de las organizaciones.

El despliegue de IA también presiona la infraestructura tecnológica. Cisco y Foundry estiman que el tráfico asociado con cargas de inteligencia artificial crecerá 222% en México durante los próximos tres años. En el país, 71% de las empresas cree que alcanzará los límites de capacidad de sus redes corporativas en dos años y 82% admite que necesita actualizaciones para soportar cargas actuales y futuras de IA.

Las startups mexicanas nativas de IA ya muestran desarrollo propio de modelos y mayores ingresos por empleado. La manufactura, con cientos de miles de establecimientos y millones de personas ocupadas, todavía registra una adopción baja incluso cuando los estudios disponibles asocian a la IA con una mayor producción y mejores salarios.