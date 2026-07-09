FIFA revela sanción a Jarell Quansah por roja vs México en octavos: ¿Cuántos partidos se perderá?

El defensor inglés Jarell ⁠Quansah fue suspendido por dos partidos tras la tarjeta roja que recibió ⁠en la victoria ⁠de su equipo ante México en los octavos de final del Mundial, lo que deja al entrenador Thomas Tuchel con pocas opciones en la zaga para las últimas fases del torneo.

Inglaterra había estado barajando la posibilidad de presentar un recurso después de que la FIFA anulara una suspensión de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Sin embargo, la sanción de dos partidos implica que Quansah se perderá el partido de cuartos de final de Inglaterra contra Noruega, que se disputará ⁠el sábado en Miami, ⁠así como ⁠una posible semifinal en caso de que el ⁠equipo avance.

El defensa solo volvería a estar disponible para la convocatoria si Inglaterra llega a la final del Mundial.

La suspensión supone un revés para Tuchel, ya que los problemas defensivos de ⁠Inglaterra se han visto agravados por las lesiones.