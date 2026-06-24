A un año de las acusaciones de lavado de dinero, tres instituciones borradas y lecciones aprendidas

El 25 de junio del 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señaló a tres instituciones financieras mexicanas de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides.

A un año de tales acusaciones, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, prácticamente han desaparecido tras haberles revocado las licencias respectivas; mientras que Intercam Banco, ha reducido prácticamente a nada su negocio.

Tras los señalamientos del Tesoro, de inmediato las autoridades mexicanas intervinieron de forma temporal a las entidades mencionadas para frenar el impacto. Sin embargo, el golpe ya estaba dado y tan solo en unas semanas llegó el ocaso para las instituciones que llevaban décadas operando dentro del sistema financiero mexicano.

La venta inminente

El impacto fue casi inmediato en los números para las tres entidades, y tan solo unas semanas después de las acusaciones, se dio a conocer que Multiva adquiriría el negocio fiduciario de CIBanco.

De igual forma, más adelante se informó que BanCoppel se quedaría con la cartera de crédito automotriz de CIBanco, otro de los negocios en los que figuraba, y así con otros negocios.

Finalmente, en octubre, cuatro meses después de las acusaciones, y a petición del propio CIBanco, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le revocó la licencia e inició el proceso de liquidación por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Hoy, dicho proceso de liquidación sigue y, además del pago a los ahorradores del ahora extinto CIBanco, se han puesto a subasta otros activos como sucursales, mobiliario, vehículos y carteras de crédito.

Semanas después de las acusaciones, se comunicó que Kapital Bank (entidad de origen tecnológico que antes había adquirido Banco Autofin), adquiriría gran parte de los negocios de Intercam, incluidos el banco, casa de bolsa y fondos de inversión.

Intercam, sin embargo, continúa con su licencia y con un mermado negocio.

En el mismo tenor, más adelante, se dio a conocer que los activos de Vector Casa de Bolsa, se transferían a Finamex, y en diciembre del 2025 –medio año después de las acusaciones–, la CNBV le revocó la licencia a solicitud de la propia institución.

Fue así que tan solo en unos meses, tres instituciones financieras mexicanas desaparecieron del mapa, tras los señalamientos del 25 de junio del 2025.

Perdedores y ganadores

Hoy, un año después de los señalamientos, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, ya no figuran en las estadísticas del sistema financiero mexicano, si bien se encuentran en proceso de liquidación.

En el caso de Intercam, que mantiene la licencia bancaria, aún figura en los números oficiales. De acuerdo con información de la CNBV, a abril pasado contaba con poco más de 5,403 millones de pesos en activos, principalmente inversiones en instrumentos financieros, aunque también contaba con una pequeña cartera de crédito.

En abril del 2025 sus activos ascendían a más de 92,425 millones de pesos, es decir, una reducción de 94% en el periodo.

En contraparte, con la adquisición de gran parte de los negocios de CIBanco e Intercam, Multiva y Kapital Bank, ganaron participación en el sistema bancario mexicano.

Datos de la CNBV señalan que en Multiva, los activos pasaron de 151,897 millones de pesos en abril del 2025 a 179,492 millones en igual mes del 2026, un crecimiento en el periodo de 13 por ciento. Con ello, este banco pasó del lugar 20 al 18 dentro del sistema.

En el caso de Kapital Bank, fue el que dio el gran salto con la adquisición de Intercam.

Así, mientras en abril del 2025 sus activos dentro del sector bancario eran por 16,800 millones de pesos, un año después, en abril del 2026, éstos superan los 61,300 millones, un crecimiento de 250% en el periodo. Con ello, Kapital Bank se ubica en el lugar 28 dentro del sistema.

Banca refuerza sistemas

Si bien la banca mexicana cumple con la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, a raíz de los hechos suscitados hace ya un año, ha reforzado las medidas en este rubro.

En octubre del 2025, la ABM emitió una serie de recomendaciones adicionales para sus agremiados, a fin de que fortalezcan sus capacidades de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas.