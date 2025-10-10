Liquidación de CIBanco: ¿Qué debes hacer para reclamar tus ahorros en el IPAB?

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunció el proceso para el pago de obligaciones garantizadas a los ahorradores de CIBanco, tras la revocación de su autorización para operar decretada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Si eres cliente de la institución, conoce los pasos para reclamar tus depósitos asegurados.

El IPAB protege los depósitos de los ahorradores por hasta 400,000 Unidades de Inversión (UDIS) por persona, equivalentes al 10 de octubre de 2025 a aproximadamente 3,424,262.40 pesos.

Para realizar el cobro de los depósitos garantizados por el IPAB deberás llevar a cabo los pasos siguientes:

Iniciar tu registro en el Portal de Pagos IPAB , disponible a partir del 13 de octubre en el sitio web.

, disponible a partir del 13 de octubre en el sitio web. Completar el formulario con la información requerida con tus datos, tal y como se muestra en tu último estado de cuenta de CIBanco.

con tus datos, tal y como se muestra en tu último estado de cuenta de CIBanco. Proporcionar una cuenta CLABE de alguna institución de banca múltiple para recibir tus depósitos garantizados por transferencia.

de alguna institución de banca múltiple para recibir tus depósitos garantizados por transferencia. Recibir un correo electrónico de confirmación que se enviará el mismo día en que se registren los datos de la persona titular.

Esta cobertura aplica únicamente a productos considerados como depósitos asegurados, según la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), por lo que excluye montos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y altos funcionarios de CIBanco. Dichas personas mantienen sus derechos, pero fuera de la protección del seguro.

Las personas ahorradoras deberán presentar una solicitud de pago únicamente en aquellos casos en que:

No reciban su pago por concepto de las obligaciones garantizadas;

por concepto de las obligaciones garantizadas; Reciban dicho pago y no estuvieran de acuerdo con el monto correspondiente; o

con el monto correspondiente; o Que el IPAB requiera a las personas ahorradoras dicha solicitud de pago debido a que la información de los sistemas automatizados de procesamiento y conservación de datos de CIBanco esté incompleta o presente inconsistencias.

Depósitos cubiertos y exclusiones

Están protegidos los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, depósitos de ahorro, a plazo o con previo aviso, así como préstamos y créditos reconocidos por la institución. Quedan fuera de la cobertura los depósitos de accionistas, consejeros y funcionarios de alto nivel.

Paso a paso para reclamar tu seguro de depósito

Si no recibes el pago de tus depósitos garantizados o no estás de acuerdo con el monto recibido, puedes presentar una solicitud ante el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El plazo para presentar una solicitud de pago es de un año a partir de la entrada en liquidación de CIBanco. El trámite debe hacerse en las instalaciones del IPAB.

Las sucursales de CIBanco permanecerán cerradas desde el 10 de octubre de 2025, salvo las señaladas por el IPAB aquí, que operarán en un horario restringido sólo para consultas y recepción de solicitudes relacionadas con el pago garantizado.

¿Tienes un crédito con CIBanco?

Si cuentas con un crédito vigente, deberás continuar cumpliendo con el pago de tus obligaciones conforme a los términos pactados. Las operaciones activas seguirán su curso.

Para atención a clientes y recursos de consulta:

Centro de Atención Telefónica: 800 2 88 4722 (800 A TU IPAB), lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Correo electrónico: infoCIBanco@ipab.org.mx

Sitio web oficial: www.gob.mx/ipab

¿Tienes más dudas? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx