En zona metropolitana de Puebla, ediles no detonaron obras importante en primer año: constructores

Puebla, Pue. La Asociación de Constructores Empresarios (ACOEM) Siglo XXI, indicó que ediles de la zona metropolitana quedaron a deber en obra pública durante su primer año, mismo que se cumple el 15 de octubre, ya que no realizaron proyectos para resolver necesidades básicas sobre todo en movilidad.

José Alfredo Vega Herrera, presidente del organismo, con 68 socios, también denunció que las pequeñas y medianas constructoras no fueron consideradas en las obras que se ejecutaron.

Refirió que, pese a la promesa de los alcaldes por detonar proyectos desde los primeros meses de sus trienios, esto no se cumplió.

Indicó que al menos su organización se acercó para plantear proyectos factibles que resolvieron los problemas de baches en las calles y que son más notorios en esta época de lluvias.

Sin embargo, autoridades de la Angelópolis y municipios conurbados argumentaron que tenían proyectos ejecutivos listos para licitarse, lo cual no ven a un mes y medio del primer informe.

Vega Herrera dijo que la casi nula participación de sus socios en obra pública municipal, los tiene enfocados en proyectos privados, que desde hace una década representan el 80% de su actividad anual.

Desconoció qué empresas estén realizando las obras en los municipios, “pero está claro que no son de alguna agrupación local conocida, lo cual da visos de que hay licitaciones raras que solo benefician a unos cuantos”.

Recordó que las empresas de su sector tienen trabas para participar en las convocatorias de proyectos, ya que les piden tener un capital contable de 16 millones de pesos, cuando en anteriores administraciones eran entre 2 y 3 millones de pesos.

Vislumbró que los trienios municipales estarán marcados por la falta de obra pública y que sea incluyente con las Pymes locales.

Puso como ejemplo, las obras de bacheo, en donde antes se daba el trabajo para 15 constructores, en el caso de la capital poblana, pero en este primer año sus socios no tuvieron participación alguna.

Afirmó que hay constructores poblanos con la capacidad técnica y económica para hacer obra pública, siempre y cuando no existan licitaciones amañadas para beneficiar a unos cuantos.

Puntualizó que también se perjudica a la mano de obra, ya que los socios de la ACOEM Siglo XXI, dejan de contratar a personas de zonas pobres y juntas auxiliares.