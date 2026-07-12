Clima hoy 12 de julio: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz esperan lluvias intensas

La onda tropical número 18, en combinación con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, provocará este domingo 12 de julio un temporal de lluvias en buena parte del país. Los estados con las precipitaciones más intensas serán Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, donde también existe riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), además de las lluvias, continuará el ambiente caluroso en gran parte del noroeste y norte del país. La onda de calor persistirá en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en Sonora se prevé que concluya este domingo.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

El SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Veracruz

También se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas y Tabasco.

Por su parte, habrá lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Sinaloa, Zacatecas, la Ciudad de México y el Estado de México, mientras que Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán chubascos. Baja California Sur y Aguascalientes únicamente tendrán lluvias aisladas.

CDMX y Estado de México: así estará el clima

En el Valle de México se pronostica una mañana con bancos de niebla, ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. Por la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el suroeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves. La temperatura máxima en la capital del país oscilará entre 25 y 27 grados, mientras que la mínima será de 13 a 15 grados.

Persistirá el calor en varios estados

Aunque las lluvias dominarán buena parte del territorio nacional, el calor continuará en varias entidades.

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y la costa de Michoacán.

Además, se esperan valores de 35 a 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

SMN alerta por posibles afectaciones

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones, deslaves y encharcamientos.

Asimismo, las rachas de viento previstas para diversas regiones del país podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirán la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.