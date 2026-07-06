SpaceX entrará este martes en el índice Nasdaq-100

SpaceX, la empresa de Elon Musk, tiene previsto incorporarse al índice Nasdaq-100 antes de la apertura de los mercados estadounidenses el martes, lo que supone una de las incorporaciones más rápidas al índice de referencia tras su reciente salida a Bolsa.

El portal Proactivo dio a conocer que esta inclusión se produce tras un cambio en las normas de elegibilidad del Nasdaq que permite que ciertas Ofertas Públicas Iniciales (OPI) de gran capitalización entren en el índice después de 15 días de negociación, en lugar de esperar a la siguiente reconstitución anual.

Se prevé que esta medida genere miles de millones de dólares en compras pasivas, a medida que los fondos cotizados en Bolsa y los fondos de inversión que replican el índice Nasdaq-100 reequilibren sus carteras.

JPMorgan ha estimado que los fondos que replican índices, incluidos el Invesco QQQ Trust y el Invesco Nasdaq 100 ETF, podrían adquirir acciones de SpaceX por un valor aproximado de 4,300 millones de dólares.

A pesar de que SpaceX tiene una valoración de mercado de aproximadamente 2.1 billones de dólares, se espera que su ponderación en el índice sea de alrededor del 1 por ciento.

El índice Nasdaq-100 se pondera según la capitalización bursátil de libre flotación, lo que significa que solo se incluyen en el cálculo las acciones disponibles para la negociación pública.

Dado que menos del 5 % de las acciones en circulación de SpaceX están disponibles públicamente tras su salida a Bolsa, se prevé que la ponderación de la empresa siga siendo relativamente modesta.

Por su parte, Investopedia publicó que las acciones de SpaceX han mostrado volatilidad en sus primeras semanas de cotización, cerrando la semana pasada a 162 dólares, por encima de su precio de apertura de 150 dólares, pero con una caída de más del 20% respecto a los máximos alcanzados en sus primeros días en el mercado.

La cotización actual de las opciones sugiere que los inversionistas anticipan que las acciones de SpaceX fluctuarán hasta 8% en cualquier dirección para finales de semana. Un movimiento de esa magnitud desde el cierre del jueves podría impulsar las acciones hasta los 175 dólares, o hacerlas caer hasta los 148 dólares, lo que supondría un nuevo mínimo de cierre.