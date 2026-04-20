Recibe Mazatlán al crucero 55; suman más de 202 mil visitantes y una derrama de más de 323 mdp

⁠El “Navigator Of The Seas” arribó este lunes procedente de Los Cabos con 3,820 pasajeros y 1,253 tripulantes

⁠La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que durante abril se tiene proyectada la llegada de 20 navíos internacionales

Mazatlán, Sinaloa, 20 de abril de 2026.- Mazatlán recibió este lunes al “Navigator Of The Seas”, que representa la embarcación turística número 55 en visitar el puerto este año.

El crucero hizo su entrada al puerto a las 7:30 de la mañana procedente de Los Cabos, con 3,820 pasajeros y 1,253 tripulantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que durante abril se tiene proyectada la llegada de 20 navíos internacionales, que sumarán más de 74 mil visitantes y una derrama económica superior a los 118 millones de pesos

Durante su estancia en el puerto, los visitantes tienen la oportunidad de visitar los atractivos turísticos de la ciudad, como el Malecón, el Centro Histórico, Olas Altas, la Zona Dorada, entre otros.

La llegada de este tipo de embarcaciones representa un importante impulso para la economía local, beneficiando a comerciantes y prestadores de servicios turísticos, además de proyectar a Mazatlán como uno destino atractivo para el sector de turismo de cruceros.

En el acumulado anual, hasta el 20 de abril Mazatlán suma 55 arribos de embarcaciones, con más de 202 mil visitantes y una derrama económica estimada de más de 323 millones de pesos.