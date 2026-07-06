La ópera vive un momento paradójico: Sergio Vela

Aunque México cuenta con intérpretes de alto nivel, el país sigue sin disponer de una institución que enseñe la ópera como un fenómeno artístico integral. Para el director de ópera, promotor artístico, diseñador y músico mexicano Sergio Vela, esa es una de las principales carencias de la formación especializada, en un momento en que la tecnología ha ampliado el acceso a este género, pero también ha reducido la capacidad de concentración de los públicos.

"En México lo que tenemos son buenos cantantes, pero no hay ninguna escuela que enseñe ópera. A los cantantes no se les enseña integralmente el fenómeno operístico", afirmó Vela en entrevista con El Economista, con motivo de la publicación del libro “La bella simplicidad. Memorias del Parsifal”.

La obra recupera el proceso creativo y artístico de la primera puesta en escena mexicana de Parsifal, la última ópera de Richard Wagner, estrenada en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña en la primavera de 2024, más de 140 años después del estreno absoluto de la obra en Bayreuth.

Editado por el Seminario de Cultura Mexicana, el volumen reúne ensayos, testimonios, documentos de producción, fotografías, dibujos, planos, críticas y materiales de trabajo que reconstruyen el montaje dirigido por Vela, quien también concibió la escenografía y el diseño de iluminación de la producción.

Portada del libro La Vella Simplicidad, de Sergio Vela.Cortesía

Archivo sobre un hito operístico

Más que una memoria editorial, el director explica que el proyecto busca preservar una experiencia artística cuya naturaleza es, por definición, efímera.

"Las artes escénicas alcanzan su mayor intensidad frente al público, pero esa experiencia desaparece. El libro y los materiales audiovisuales son una manera de contrarrestar esa condición efímera, documentando lo acontecido", explicó.

Parsifal en el Liber Festival 2024.Cortesía / Carlos Alvar

Además de registrar el resultado final, la publicación hace visible el trabajo detrás del escenario: la dirección musical, la coreografía, el vestuario, el maquillaje, la producción escénica y las decisiones técnicas que hicieron posible la realización de una de las partituras más complejas del repertorio operístico. También incorpora una conversación entre Vela y el editor Fernando Fernández, así como testimonios del equipo creativo y reseñas críticas sobre la recepción del montaje.

Como complemento, el proyecto incluirá el largometraje documental Parsifal. Estreno en México, dirigido por Jaime Casanova, así como el registro íntegro de la ópera en alta definición, ambos disponibles gratuitamente en línea a partir de la presentación del libro.

Para Vela, estos materiales no sólo preservan un acontecimiento artístico excepcional, sino que mantienen abierta la posibilidad de futuras reposiciones de la producción, ya sea en León, en otros teatros mexicanos o incluso en el extranjero.

Parsifal en el Liber Festival 2024.Cortesía / Carlos Alvar

Lucha por la atención del público

Retomando la consideración vertida al inicio, el director consideró que la ópera vive un momento paradójico, que nunca antes había existido tanta producción, tantos teatros y tantos recursos para acceder a las obras; sin embargo, advirtió que la aceleración tecnológica también ha erosionado la capacidad de atención de los espectadores.

"Hoy hay más accesibilidad que nunca a los materiales, pero al mismo tiempo hemos perdido capacidad de concentración. El bien verdaderamente escaso de nuestro tiempo es el tiempo", señaló.

A ello sumó una reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías en la escena contemporánea. Si bien reconoció su utilidad, advirtió que con frecuencia se confunden los medios con los fines.

Parsifal en el Liber Festival 2024.Cortesía / Carlos Alvar

"La tecnología es una herramienta. El problema es cuando termina convirtiéndose en el fin mismo y se pierde de vista el resultado artístico", concluyó.