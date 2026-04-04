Llegan a Mazatlán más de medio millón de turistas; registra 86% de ocupación hotelera

Mazatlán, Sinaloa a 4 de abril de 2026.- Mazatlán vive una Semana Santa extraordinaria, reflejo de la confianza de miles de visitantes en la Perla del Pacífico, que se posiciona como uno de los principales destinos turísticos del país.

La secretaría de Turismo del Gobierno de Sinaloa registró hasta ayer viernes una ocupación hotelera del 86%, con la llegada de más de 550 mil turistas y una derrama económica superior a los mil 500 millones de pesos.

“Estos resultados son gracias al respaldo del gobernador, Dr. Rubén Rocha Moya y de nuestra presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quienes han impulsado el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo y bienestar compartido para las y los sinaloenses”, destacó la titular, Mireya Sosa Osuna.