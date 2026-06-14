Tequila Lab fortalece oferta cultural con nuevas piezas de arte

Guadalajara, Jal. Tequila Lab, el centro cultural y de negocios dedicado a la bebida emblemática de México, incorporó nuevas piezas artísticas a su colección permanente. Las obras de los jaliscienses Camilo Ramírez y Carlos Terrés buscan visibilizar el proceso productivo del tequila y reconocer a los trabajadores que participan en una de las agroindustrias más representativas del país.

“Tequila Lab es un espacio para compartir la grandeza de la primera Denominación de Origen de México, invitamos a las familias a conocerlo, valorarlo y vivirlo”, expresó el presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Aurelio López Rocha.

El director de Museos, Exposiciones y Galerías (MEG) de Jalisco, José Luis Coronado, destacó que el Bosque de Agaves, fue creado para acercar a los visitantes al paisaje agavero que este 2026 cumple 20 años de haber sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, junto con las Antiguas Instalaciones Industriales del Tequila.

“Jalisco es emblema cultural también a nivel mundial, les doy un par de datos breves, México es el tercer país que tiene más elementos inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO y Jalisco es por mucho la entidad que tiene más elementos inscritos, uno de los primeros es el Paisaje Agavero”, subrayó Coronado Vázquez.

Precisó que, a diferencia de la mayoría de los recintos culturales del país que tenían otra vocación y fueron adaptados, Tequila Lab fue diseñado ex profeso para el fin que se le está dando y, destacó, no hay otro recinto que cuente con características similares.

"Nosotros desde el OPD Museos, Exposiciones y Galerías, estamos administrando 15 recintos; tenemos dos que son contemporáneos y el resto son edificios históricos. Japi y Tequila Lab son los recintos contemporáneos...Tequila Lab es el único con una sala 360 y en este momento es el único recinto donde tenemos una maqueta en tercera dimensión así como un videomapping", enfatizó el director de MEG.

El escultor jalisciense Camilo Ramírez, comentó a El Economista, que su obra "La Tahona" inaugurada en el museo Tequila Lab, es la primera de una serie de piezas que desarrollará en diferentes escenarios del Tequila Lab, entre las cuales, mencionó, hará un jimador que medirá seis metros de altura.

"Iniciamos con el escenario de la Tahona...y el voltear a ver el cómo se realizaba el proceso de elaboración del tequila a través de la Tahona hace 100 o 150 años, ves las carencias de la tecnología de aquella época y todo se realizaba de forma empírica, lírica y a base de garra, coraje y cariño", destacó el artista.