México pierde cuota como proveedor de acero a EU

México y Canadá perdieron participación en las importaciones de acero de Estados Unidos en 2025, con las aduanas canadienses imponiendo aranceles de represalia al acero estadounidense, mientras que las aduanas mexicanas no. En 2025, Estados Unidos importó artículos de acero por valor de 22,849 millones de dólares (21% menos que en 2024), sin incluir los derivados.

Como parte de estos flujos comerciales, la participación de Canadá se redujo de 23 a 18% y la de México de 11 a 9%, llegando a 4,541 millones y 2,233 millones de dólares, respectivamente.

Actualmente, los aranceles de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio se aplican a los productos que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Desde septiembre de 2025, Canadá ha impuesto aranceles de 25% a importaciones de acero y aluminio estadounidenses por valor de 15,600 millones de dólares canadienses (aproximadamente 11,000 millones de dólares estadounidenses).

De acuerdo con un análisis del Congreso estadounidense, algunos grupos empresariales afirman que la ampliación arancelaria de 2025 ha afectado negativamente a los fabricantes estadounidenses. Al mismo tiempo, algunos productores estadounidenses de acero y aluminio sostienen que los aranceles son fundamentales para impulsar la producción en Estados Unidos. Otros apoyan los aranceles, a la vez que enfatizan la necesidad de armonizar las políticas en Norteamérica mediante el T-MEC.

En abril de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, implementó cambios significativos, incluyendo la imposición de aranceles sobre el valor total de los bienes (no solo sobre el contenido de metal), la reducción o eliminación de aranceles para ciertos derivados, la imposición de un arancel del 10% a los derivados que contienen 95% de acero y aluminio de origen estadounidense, y la eliminación del proceso de inclusiones.

La Casa Blanca declaró que la reducción del arancel a 15% sobre ciertos equipos industriales y de redes eléctricas hasta 2027 tiene como objetivo apoyar las inversiones en la producción estadounidense, ya sea nueva o en expansión.

Además, la Casa Blanca afirmó que estos cambios fortalecen los aranceles y protegen de manera más efectiva la seguridad nacional de Estados Unidos.

Un funcionario de la Administración Trump declaró que la simplificación de los requisitos de cumplimiento y la exclusión de algunos derivados de los aranceles podrían beneficiar a algunos fabricantes estadounidenses que podrían haberse visto afectados negativamente por estos. Otros análisis concluyeron que los cambios podrían resultar en un aumento de los aranceles para algunos productos.

Luego, en junio de 2026. Trump revisó sus medidas de abril de 2026, ampliando el número de productos sujetos a aranceles reducidos hasta 2027 y disminuyendo los aranceles sobre ciertas importaciones de socios comerciales específicos. Para los derivados que contienen metales de origen estadounidense, Trump redujo el umbral de contenido de 95 a 85 por ciento. Al mismo tiempo, añadió varios derivados.

En 2025, Estados Unidos importó artículos de acero por valor de 22,849 millones de dólares (21% menos que en 2024), sin incluir los derivados.