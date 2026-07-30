UEFA y Concacaf rechazan unánimemente el plan de Infantino

Europa y Norteamérica se pronunciaron en contra del plan de Gianni Infantino para comercializar la FIFA, privándolo así de un bloque importante de votos necesarios para sacar adelante la propuesta de creación de la filial corporativa FIFA Forward Enterprise (FFE) valorada en unos 20,000 millones de dólares.

Las 55 federaciones de fútbol europeas declararon conjuntamente estar dispuestas a boicotear las Copas del Mundo si la FIFA sigue adelante con su propuesta de crear una entidad comercial. Las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe no mencionaron un boicot, pero aun así "rechazaron" la propuesta. El plan de Infantino se encuentra ahora en una situación crítica. Para aprobarlo, necesita una mayoría simple de las 211 federaciones nacionales de la FIFA, es decir, 106 votos.

Las decisiones adoptadas por la UEFA y la CONCACAF implican que al menos 90 países se oponen a la iniciativa. (Seis de los 41 miembros de la CONCACAF no son miembros de la FIFA). "U.S. Soccer respalda a la CONCACAF y a sus miembros", afirmó la federación estadounidense. Mientras que México dio que analizará la propuesta. El organismo continental europeo votó por unanimidad, en una reunión de urgencia.

La Copa Mundial Femenil se celebrará el próximo verano en Brasil, pero la FIFA organiza también otros torneos; Polonia, por ejemplo, será la sede de la Copa Mundial Femenina Sub-20 en septiembre y México apunta a ser la sede de todos los partidos de la Copa Oro.

La posición de la Confederación Asiática es crítica y centrada en la petición de transparencia, pero no de rechazo frontal o amenaza de boicot, mientras que, el presidente Patrice Motsepe de la Confederación Africana dijo que se darán una semana para evaluar la propuesta. Por su parte, Alejandro Domínguez presidente de la Conmebol y cercano a Infantino siempre se mantiene entusiasta. Fue el primero en revelar el plan de 64 equipos en el Mundial 2030.

Infantino ofreció a las 211 federaciones miembro de la FIFA 40 millones de dólares a cada una si aceptaban la propuesta antes del 19 de septiembre.