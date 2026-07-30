PIB aceleró 1.5% en el II Trim, impulsado por factores temporales

La estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) del Inegi anticipa que la economía mexicana creció 1.5% en el segundo trimestre del año respecto del primer trimestre, con cifras desestacionalizadas.

De confirmarse el tamaño del despegue en la lectura final de la evolución económica, habría quedado atrás la contracción de 0.6% registrada entre enero y marzo. El registro del PIB del periodo abril a junio del 2026 quedaría como el más dinámico en 13 trimestres y el mayor para un periodo similar al menos desde 2023.

Pese al resultado, el economista para América Latina en Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía, matizó que “factores temporales influyeron en este dinamismo”.

“Este ritmo de crecimiento no será sostenible. La actividad se benefició de varios apoyos temporales como el impulso que generó la Copa Mundial de Futbol al turismo, comercio minorista y el gasto de entretenimiento (…) la mayoría de estos factores favorables se han desvanecido mientras las perspectivas se ven afectadas por mayores precios de energía y la persistente incertidumbre comercial”, comentó.

En el detalle de la información del Inegi se puede ver que las actividades primarias, que incluyen agricultura, pesca y ganadería, fueron las que mostraron el mayor dinamismo en el trimestre, al conseguir un crecimiento de 3.3% respecto del observado en el primer cuarto del año.

Las secundarias, que incluyen a la industria manufacturera, de la construcción y generación de energía, registraron un avance de 1.6% respecto del trimestre previo. En tanto, las actividades terciarias, que incluyen a servicios y comercio, tuvieron un progreso de 1.5% trimestral.

El desempeño alcanzado por las grandes actividades económicas en el segundo trimestre se alejó de la caída simultánea que registraron en el primero, pero no fue suficiente para acercarse al crecimiento potencial de 2 por ciento.

“En adelante es probable que el consumo de bienes y servicios de los hogares siga enfrentando obstáculos derivados de la persistente incertidumbre interna y externa y de la débil confianza del consumidor”, comentó Alberto Ramos, economista para América Latina en Goldman Sachs.

Crecimiento anual

Este desempeño en el periodo de abril a junio, representó un crecimiento de 2.1% respecto del mismo periodo del año pasado.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz, explicó que la baja base de comparación el el 2025, ayuda a esperar un mejor desempeño en el 2026.

“Parte de la expectativa de crecimiento responde a un efecto estadístico: al comparar contra un año muy débil, la tasa luce más alta. Pero también estamos viendo factores que sí están impulsando la actividad, como el Mundial y el dinamismo de las exportaciones”.

Sigue diagnóstico de estancamiento

Pese al repunte observado en el segundo trimestre, las previsiones de los principales grupos financieros para el cierre de 2026 permanecen en un rango de entre 1 y 1.5 por ciento.

Banco Base mantuvo su expectativa en 1%; Goldman Sachs estima una expansión de 1.1%; Deutsche Bank prevé un crecimiento de 1.2% este año; Banorte mantiene una proyección de 1.4%, mientras Pantheon Macroeconomics anticipa un avance de 1.5 por ciento.

“Buen nivel para crecimiento hacia delante”

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confía en que, ante el rebote del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el segundo trimestre del presente año, la economía mexicana crecerá al menos 1.5% en todo el 2026.

“El nivel de base que tiene ahorita la economía con los resultados preliminares (del PIB) es que la base de crecimiento del año sería de 1.5% si ya no hubiera crecimiento en el tercer y cuarto trimestre del año”, dijo el titular de la unidad de Planeación Económica de Hacienda, Rodrigo Mariscal.

El funcionario afirmó que para tener un crecimiento menor a 1.5% en el 2026, como han proyectado bancos y calificadoras, tendría que haber una contracción del PIB en el tercer o cuarto trimestres.

En tanto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, destacó que el rebote de la economía reportado por el Inegi fue el mayor a tasa trimestral desde el 2020, además de que marca en los hechos una recuperación del crecimiento tras la caída que hubo en el primer cuarto del año.

Asimismo, hizo énfasis en que la recuperación económica “no dependió de un solo sector ni de un solo impulso temporal”, sino que tuvo una base amplia y fue generalizado en los tres sectores de la economía.

“Esto deja un buen nivel para el crecimiento hacia adelante en el país. Pensamos que las estimaciones de Fitch y otros analistas probablemente vayan a ser revisadas hacia arriba en los siguientes días y semanas dado el buen desempeño que tuvimos recientemente de la economía nacional”, dijo.

Por otro lado, Amador destacó la solidez de la inversión tanto pública como privada, haciendo un especial énfasis en el sector construcción que se ha dinamizado gracias una recuperación de la inversión pública en obras ferroviarias en Estado de México e Hidalgo.

Este jueves, el Inegi dio a conocer en su estimación oportuna del PIB que la economía mexicana habría crecido 1.5% a tasa trimestral en el segundo cuarto del año, así como 2.1% a tasa anual.

Por otro lado, el secretario de Hacienda comentó que a pesar de que no se generaron los beneficios económicos que se esperaban por la Copa Mundial de Futbol 2026, se trató de un “evento muy exitoso” y dijo que no hay que escatimar los buenos resultados que trajo al país en materia económica. (Sebastián Díaz Mora).