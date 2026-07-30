Los dirigentes chinos se comprometen a apoyar la economía sin nuevos planes de estímulo

Los dirigentes chinos se comprometieron ayer, en una reunión, a apoyar la economía, que está experimentando una desaceleración, acelerando el gasto público en proyectos de infraestructura ya presupuestados para lo que queda de año, en lugar de planificar nuevas medidas de estímulo de gran envergadura.

Los datos publicados a principios de este mes revelaron que el crecimiento económico del segundo trimestre, situado en 4.3%, fue el más lento en más de tres años, quedando por debajo del límite inferior del objetivo anual, que se sitúa entre 4.5 y 5.0 por ciento. No obstante, gracias a un comienzo de año mejor de lo esperado, Pekín puede permitirse no pisar a fondo el acelerador, según los analistas.

“No se ha producido ninguna medida política de gran envergadura, lo que coincide en líneas generales con nuestra previsión de que el apoyo político seguiría centrándose en establecer un límite mínimo para el crecimiento, en lugar de aplicar un estímulo a gran escala”, dijo Tommy Xie, responsable de investigación macroeconómica para Asia del OCBC Bank.

“El conjunto de herramientas políticas sigue conservando su flexibilidad, pero es probable que, en el tercer trimestre, la atención se centre en acelerar el despliegue de los recursos políticos existentes”.

Pekín se centra en el exceso de capacidad

El Politburó, máximo órgano de decisión del Partido Comunista en el poder, reconoció en su reunión “las dificultades y los retos a los que se enfrenta la economía”, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

China debe “acelerar el ritmo del gasto público”, según se desprende de un resumen del debate.

El interés de Pekín por aplicar medidas de estímulo para impulsar la economía sigue siendo limitado, ya que intenta frenar el exceso de capacidad industrial, al tiempo que presiona a los gobiernos locales endeudados para que mantengan el gasto dentro de sus posibilidades.

El Politburó señaló que “seguirá rectificando de manera integral la competencia ‘involutiva’”, utilizando un término que hace referencia a las guerras de precios entre fabricantes que luchan por la cuota de mercado a costa de los beneficios. Pekín rechaza la noción de exceso de capacidad industrial, que según muchos economistas es la causa de estas guerras de precios.

La mayoría de los analistas coinciden en que acelerar los proyectos de infraestructura nacional ya presupuestados puede estabilizar el crecimiento en los próximos meses sin agrandar el déficit fiscal.

“China sigue disponiendo de un amplio margen fiscal”, mencionó Xu Tianchen, economista sénior de la Economist Intelligence Unit.

Jianguang Shen, economista jefe de JD.com, señala que la emisión de bonos y el gasto han sido más lentos de lo previsto en el primer semestre del año, lo que deja margen a las autoridades para acelerar el gasto en el segundo semestre.

Shen espera que el gasto se centre en la iniciativa de las “seis redes”, que el Politburó se comprometió a “impulsar de forma constante” y que hace referencia a proyectos que abarcan redes de agua, logística, tuberías subterráneas, redes eléctricas, telecomunicaciones y centros de potencia informática.

Los medios estatales han informado que Pekín tiene previsto destinar este año aproximadamente 1 billón de dólares a estos proyectos.

China reitera su compromiso de impulsar la demanda interna

El crecimiento en el segundo trimestre, inferior al esperado, se debió a que el débil consumo de los hogares eclipsó la solidez del sector manufacturero y las exportaciones, lo que intensificó las preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo del desequilibrado modelo de crecimiento del país.

Mientras Pekín canaliza el capital hacia la industria manufacturera avanzada y la investigación tecnológica, un mercado laboral débil, unos ingresos estancados y la prolongada crisis del sector inmobiliario están lastrando a los consumidores.

El resultado es que China depende cada vez más de los mercados externos para absorber sus productos, lo que preocupa a sus socios comerciales.

El crecimiento del segundo trimestre, sde 4.3%, fue el más lento en más de tres años, quedando por debajo del límite inferior del objetivo anual, entre 4.5 y 5.0 por ciento.