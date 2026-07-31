¿Cómo será el segundo semestre del 2026?

¿Qué calificación le ponemos al primer semestre de 2026? En ese periodo, el PIB creció 1.2%; las exportaciones se incrementaron 24% y llegaron a 389,000 millones de dólares. Las ventas de automóviles en el mercado interno crecieron más de 5% y rompieron récord para llegar a 754,000, en un contexto donde hay una desaceleración de las ventas al exterior, en parte por el muro arancelario que ha impuesto Estados Unidos a los autos hechos en México.

El Mundial tuvo un impacto sustancialmente menor al que anticipaban unas cifras oficiales que pecaron de desmesura. No llegaron esos cinco millones de turistas, por eso las cifras de ocupación hotelera y ventas de pasajes aéreos son magras. La nota positiva estuvo en los restaurantes y en las ventas de la canasta mundialista: botanas, refrescos, cervezas... camisetas de la selección mexicana.

La inflación volvió a la zona objetivo del Banco Central y cerró junio con 3.37%, aunque la subyacente se mantiene por encima del 4%. En el mercado laboral, el número de trabajadores registrados en el IMSS alcanzó un máximo de 22.7 millones, pero los informales hicieron lo propio y llegaron a 32.7 millones. En el balance, cerramos junio con 293,227 personas ocupadas menos de las que había a fines de 2025.

No tenemos los datos completos de la inversión. En el primer trimestre, se mantuvo la tendencia a la baja y en marzo se llegó a 19 meses consecutivos de caídas. El dato de abril rompió la racha y muestra un crecimiento de 5%, pero un mes tan dinámico no sirve para saber si esto implica el comienzo de una recuperación sostenida. Restricciones presupuestarias explican la caída de la inversión pública. En el lado de los privados, la incertidumbre se mantiene. Es externa e interna.

El segundo semestre será complicado. La economía de Estados Unidos se está desacelerando, pasó de crecer 2.1% en el primer trimestre a 1.5% en el segundo trimestre. De allá vendrán presiones inflacionarias, por la guerra en Medio Oriente y también por los aranceles. Seguirá la demanda relacionada con sus inversiones en Centros de Datos y proyectos de Inteligencia Artificial. Esta demanda estadounidense explica el crecimiento de las exportaciones electrónicas desde Chihuahua y Jalisco, principalmente, pero no compensa plenamente las dificultades que tiene el mayor motor externo de la economía mexicana, el sector automotriz. En exportaciones electrónicas, el contenido nacional no llega al 20%, en automotrices es dos o tres veces mayor.

Las restricciones presupuestales seguirán. El Gobierno tiene el compromiso de reducción del déficit fiscal. Lo que significa poco margen de maniobra en materia de inversión. Los datos de recaudación son positivos en Aduanas e IVA, pero la caída en la captación de ISR es una señal que se debe atender. Las cifras del gasto reiteran que la inversión pública es una de las principales variables de ajuste para cuadrar las cuentas. Los niveles alcanzados en el primer semestre no alcanzan para detonar el crecimiento. El sector privado sigue en modo cautela: a la incertidumbre que genera Estados Unidos se suman las señales hechas en México. Hay un afán presidencial por promover la inversión privada que no alcanza a compensar las incertidumbres, empezando por la jurídica.

El fenómeno del Niño pegará con fuerza en México entre el segundo semestre del 2026 y la primavera del 2027. El mayor impacto se dejará sentir a fines de año, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Existe una posibilidad mayor a 60% de que tengamos un Super Niño: frentes fríos e incremento de tormentas invernales. En los primeros meses del 2027, habría temperaturas extremadamente altas y olas de calor prolongadas. Este Niño traerá presiones inflacionarias, que se estiman en medio punto porcentual adicional. Tiempos retadores para la producción agroalimentaria, para el turismo y para todo lo relacionado con actividades al aire libre.

Los expertos anticipan que al final del año tendremos un crecimiento cercano a 1.1%, los más optimistas creen que será 1.5% y los pesimistas, 0.5%. En inflación, el consenso anticipa un repunte para el segundo semestre y un cierre de año un poco arriba del 4%. El tipo de cambio no se quedaría en 17.50 o menos. Se movería a la zona de los 18.00 pesos por dólar... suponiendo que no se añada otra variable explosiva al cóctel que ya tenemos.

lmgonzalez@eleconomista.mx