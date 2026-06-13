Reciben 23 empresas tequileras certificación Hecho en México

Guadalajara, Jal. Un total de 23 empresas tequileras recibieron la certificación Hecho en México que otorgó la Secretaría de Economía federal, dependencia que les autorizó el uso de este distintivo para 81 marcas de tequila.

"Para las empresas y marcas de la agroindustria tequilera, la Secretaría de Economía se ha consolidado como una aliada fundamental que nos impulsa a alcanzar nuevas metas, fortaleciendo no solo la presencia de nuestros productos en el mercado nacional e internacional, sino también el reconocimiento y la protección del esfuerzo que existe detrás de cada botella de tequila”, señaló el presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Aurelio López Rocha.

Para obtener la marca de certificación Hecho en México los aspirantes deben demostrar, entre otros requisitos, que su producto es fabricado, ensamblado o manufacturado en México y acreditar prácticas alineadas con la sostenibilidad.

Hasta el momento, 64 empresas tequileras y 249 marcas de Tequila han obtenido la certificación Hecho en México, reflejo del compromiso permanente del sector con la calidad, la autenticidad y el orgullo de nuestras raíces.

"Las empresas que hicieron hoy sus trámites saben que no es nada más se hace el trámite y se los entregamos de inmediato, hay un proceso de certificación y esperamos que muy pronto, en los próximos meses, todas las empresas tequileras tengan su certificado Hecho en México”, expresó por su parte, Alberto Uribe Camacho, titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético de la Secretaría de Economía federal.

Añadió que la marca “Hecho en México” genera confianza en el consumidor y valor en un producto, fortalece la identidad de una marca y también impulsa a las empresas a nivel nacional e internacional.