La actividad manufacturera de China se contrae inesperadamente en julio

La actividad manufacturera de China entró inesperadamente en contracción en julio, presionada por la disminución de los nuevos pedidos, lo que reforzó la preocupación por la desaceleración del crecimiento económico, la débil demanda interna y los elevados costos de producción.

El índice oficial de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero cayó a 49.2 puntos desde 50.3 puntos en junio, situándose por debajo de la marca de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción y alcanzando su nivel más bajo en 5 meses, según una encuesta de la Oficina Nacional de Estadística. No alcanzó la mediana de las previsiones de 50 puntos en una encuesta de Reuters.

El PMI no manufacturero, que incluye los servicios y la construcción, también se contrajo, bajando a 49 puntos desde 50.2 puntos en junio. El PMI compuesto se situó en 49.3 puntos en comparación con la lectura de 50.6 puntos del mes anterior.

Los sombríos datos ponen de manifiesto los obstáculos a los que se enfrenta la economía, cuyo crecimiento ya se está ralentizando en el segundo trimestre a pesar de la sólida demanda externa.

El crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre se desaceleró a 4.3% desde 5.0% de los primeros tres meses, por debajo del objetivo anual oficial de 4.5-5.0%, lo que aumenta la presión sobre los responsables políticos para que implementen medidas de estímulo más contundentes para apuntalar la demanda interna y la inversión.

Los datos del PMI publicados por la Oficina Nacional de Estadística (NBS) mostraron una fuerte caída de la demanda, con el subíndice de nuevos pedidos descendiendo a 48.5 puntos desde 51.2 puntos el mes anterior. El indicador de nuevos pedidos de exportación también se contrajo, situándose en 49.6 puntos en julio en comparación con 50.1 puntos en junio.

La fuerte actividad manufacturera y las exportaciones de bienes en la primera mitad del año amortiguaron en cierta medida el impacto del petróleo en Oriente Medio en la economía china y ayudaron a compensar las debilidades en el mercado inmobiliario y el empleo, pero los datos económicos publicados a principios de este mes mostraron que el crecimiento había perdido impulso y que los desequilibrios estructurales se habían profundizado.

El Politburó, el máximo órgano de decisión de China, se comprometió en una reunión ayer a “otorgar gran importancia” a las dificultades y desafíos de la economía, y afirmó que el gobierno aprovecharía las políticas existentes e implementaría nuevas políticas de manera oportuna.