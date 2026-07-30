Banobras impulsará transporte sostenible

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) tiene en marcha el proceso para contratar los servicios de consultoría para el diseño y estructuración de la Plataforma de Mejora Crediticia (PMC) para el Transporte Sostenible y Resiliente, diagnóstico institucional y análisis de modificaciones a los procedimientos actuales de Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), con lo que también se pretende dar un impulso al Plan México. Está previsto que el 8 de agosto los interesados presenten sus propuestas técnicas y económicas para que el fallo se conozca un par de semanas después.

En diciembre, el Banco Mundial aprobó un instrumento de mejora crediticia por hasta 500 millones de dólares, “orientado a movilizar capital privado a gran escala para acelerar el desarrollo de infraestructura de transporte sostenible y resiliente en México, con impactos directos en empleo, conectividad y crecimiento económico”.

Con la firma que se contrate, se busca fortalecer el papel del Fonadin para movilizar la inversión, que también puede convivir con los proyectos que se impulsen con la nueva ley de inversiones mixtas en relación a trenes, aeropuertos, puertos o sistemas BRT (tipo Metrobus o Mexibus).

Actividades a impulsar

Entre las actividades que se van a impulsar con el apoyo económico está la asistencia técnica para preparación de proyectos de transporte que podrían beneficiarse de las garantías de la PMC, toda vez que se apoyará la preparación de estudios técnicos, legales y financieros que servirán de base para la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte con potencial participación privada.

También el desarrollo de lineamientos y protocolos operativos para la implementación de las garantías de la Plataforma de Mejora Crediticia y su eventual difusión al mercado nacional e internacional para el desarrollo de proyectos de transporte en México; incluyendo la definición de condiciones indicativas y criterios generales de elegibilidad para proyectos de infraestructura y la revisión de metodologías existentes, así como el desarrollo de herramientas para identificar las oportunidades de mejora en la seguridad vial y orientar la preparación de proyectos.

En la información pública sobre el proceso (a cargo del director de Evaluación Financiera, Carlos Mondragón Valdez), se precisó que la firma consultora ganadora analizará el proceso actual que se implementa en el Fonadin para la evaluación, estructuración, autorización, formalización, ejecución y seguimiento de las garantías.

En consecuencia, se tendrá que atender los siguientes puntos: Evaluar los criterios actuales de elegibilidad aplicables a proyectos y beneficiarios desde una perspectiva institucional y operativa, e identificar ajustes requeridos para asegurar claridad, consistencia y aplicabilidad del esquema de la PMC y analizar los mecanismos, criterios o prácticas existentes para la determinación de precios, comisiones, contraprestaciones o cargos asociados a garantías o instrumentos comparables, así como las áreas responsables de dichas funciones.

El objetivo final es agilizar, transparentar y hacer más eficiente la participación del Estado en el desarrollo de infraestructura.

En diciembre, el Banco Mundial aprobó un instrumento de mejora crediticia por hasta 500 mdd, “orientado a movilizar capital privado a gran escala para acelerar el desarrollo de infraestructura de transporte sostenible y resiliente en México”.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx