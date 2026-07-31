México y los activos intangibles

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) están por publicar un reporte sobre el potencial del uso de los activos emergentes en México para el financiamiento de las empresas. Hasta hace poco, los activos intangibles eran una parte marginal de los balances de las empresas, pero en la economía actual son particularmente relevantes para reflejar el valor real creado por la empresa, por lo que se requiere utilizarlos para apoyar el financiamiento y, en general, el crecimiento de una empresa. En las discusiones actuales con respecto a la propiedad intelectual, en el ámbito global, los activos intangibles y su uso para obtener financiamiento juegan un papel central.

Por ejemplo, en el estudio Panorama mundial de la inversión en activos intangibles 2026 de la OMPI, que analiza el comportamiento de 29 economías que representan el 57% del Producto Interno Bruto, se establecen dos datos que reflejan el importante valor de estos activos: a) La inversión mundial en activos intangibles superó por primera vez los 10 billones de dólares estadounidenses en 2025; y b) desde 2008, la inversión en intangibles ha crecido 3.6 veces más rápido que la inversión en activos tangibles.

Esto hace reflexionar sobre el valor real de estos activos y su potencial para respaldar financiamiento.

México cuenta con legislación adecuada y un buen sistema de registro de patentes, marcas y diseños industriales, pero carece de regulación y capacidades institucionales suficientes para hacer bancables dichos activos. En realidad, solamente marcas muy reconocidas pueden aprovechar el valor de sus activos intangibles relacionados con propiedad industrial, y eso normalmente en casos como fusiones, adquisiciones y quiebras. México desaprovecha la riqueza que se ha generado en más de un siglo de protección de la propiedad industrial para obtener financiamiento y valorar mejor nuestras firmas. Ni las empresas gestionan el tema de manera adecuada, ni la banca de desarrollo, menos la privada, tiene una oferta al respecto, y la regulación financiera no la contempla de manera explícita. Eso, además, tiene que ver con que el mercado secundario de activos de propiedad industrial en el país sea pequeño, a pesar de que México es particularmente rico en activos intangibles. De hecho, un estudio de Brand Finance muestra que el valor conjunto de las diez principales marcas mexicanas es alrededor de 50 mmdd.

Ahora, el potencial es importante. La primera acción recomendada por el estudio es ajustar el Registro Único de Garantías Mobiliarias para ese propósito, el de capturar mejor el valor de ese tipo de activos. La otra es generar productos en la banca de desarrollo y la privada para ofrecer financiamiento a las empresas con garantías de bienes intangibles, además de trabajar en mejorar la valuación y la gestión de las empresas de ese tipo de bienes. Se debe generar conciencia y apetito en el sector financiero de utilizar los activos intangibles como un colateral. Una conclusión del estudio es que no se trata de un problema de fallas en la legislación, aunque la reglamentación democrática sí requiere ajustes, sino de poder articular actores y acciones para fortalecer el mercado secundario de activos intangibles y su uso para fines de financiamiento. Se trata de valorar de manera adecuada la riqueza que se ha generado por años de creación y registro de la propiedad industrial para generar financiamiento, fortalecer el balance de las empresas e incluso para hacer uso de esas marcas e invenciones en mercados y sectores distintos a los que actualmente se utilizan, lo que va a generar más valor y riqueza.