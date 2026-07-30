Repuntan muertes de migrantes en frontera con EU

Este 2026 han repuntado las muertes y desapariciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, según muestran los datos recopilados por el entre México y Estados Unidos desde 2014, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos (Missing Migrants Project, MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas.

De acuerdo con los datos, entre enero y julio del 2026 suman 16 muertes o desapariciones de migrantes; para el mismo periodo del 2025 sumaban 11 casos, es decir, hay un alza de cinco casos, equivalente a 45 por ciento.

En total, al menos 1,178 personas migrantes han muerto o desaparecido en la frontera entre México y Estados Unidos desde 2014, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos, que advirtió dicha cifra representa únicamente una estimación, debido a que algunos casos ocurren en zonas remotas o rutas marítimas donde nunca son documentados ni las víctimas identificadas.

Los registros muestran un incremento sostenido de las muertes y desapariciones de migrantes durante la última década.

De manera histórica se reportó un caso en 2014; 42 en 2015; 62 en 2016; 69 en 2017; 67 en 2018; 106 tanto en 2019 como en 2020; 132 en 2021; 179 en 2022; 263 en 2023 —el año con más casos en el periodo—; posteriormente, el proyecto registró 101 casos en 2024, 34 en 2025 y 16 en lo que va de 2026.

Las víctimas provienen principalmente de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, aunque también aparecen personas originarias de Venezuela, Cuba, Haití, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Bolivia, así como migrantes extracontinentales procedentes de India, Nepal y Jordania.

No obstante, el proyecto advirtió que en un elevado número de casos la nacionalidad permanece como desconocida, debido a la imposibilidad de identificar los restos.

Por otro lado, desde 2014, el proyecto documentó 93 menores de edad fallecidos o desaparecidos en las Américas.

Los años con más casos fueron 2022 y 2023, con 16 casos en cada uno. En 2024 se contabilizaron 12 menores; tres en 2025 y ninguno durante 2026, hasta el 22 de julio.

Causas de muerte

El Proyecto Migrantes Desaparecidos señaló que el ahogamiento es la principal causa de fallecimiento, con 760 casos registrados desde 2014, principalmente en el Río Bravo, las rutas marítimas del Caribe y los cruces fluviales del Tapón del Darién.

Le siguen los accidentes en vehículos y medios de transporte con 120 víctimas, particularmente en trenes de carga utilizados por migrantes en Mesoamérica; la violencia, con 92 casos relacionados con homicidios, secuestros y agresiones del crimen organizado; las condiciones ambientales extremas, responsables de 69 muertes; las caídas y accidentes, con 58 casos; y las enfermedades o falta de acceso a atención médica, con 17 fallecimientos.

El organismo también reporta 62 casos en los que no fue posible determinar la causa de muerte debido al estado de los restos humanos localizados.

Rutas más peligrosas

Según el reporte, la ruta más peligrosa para los migrantes en América es la frontera entre México y Estados Unidos, donde confluyen riesgos como el desierto de Sonora, el cruce del Río Bravo y las largas caminatas por zonas aisladas para evitar a las autoridades migratorias.

El informe ubicó en segundo lugar a las rutas marítimas del Caribe, debido a que las embarcaciones improvisadas realizan travesías desde Cuba, Venezuela, República Dominicana y Haití hacia diversos destinos insulares o Estados Unidos.

Otro de los corredores más letales que mencionaron fue el Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, donde además de la selva, los ríos y las condiciones climáticas extremas, los migrantes enfrentan robos, secuestros, violencia sexual y ataques de grupos criminales.

Mientras ocurre este fenómeno, la población de extranjeros que reside en ese país sin autorización alcanzó un máximo histórico de 15.8 millones de personas a mediados de 2024, de acuerdo con estimaciones del Migration Policy Institute (MPI).