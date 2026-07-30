FMF contradice a Concacaf en el caso FIFA Forward

Pese a que la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf) aseguró que sus 41 asociaciones miembro rechazaron la propuesta FIFA Forward, para crear un proyecto con accionistas privados para organizar el Mundial y otros eventos, México lo contradijo.

“La Federación Mexicana de Futbol (FMF) agotará el proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano”, indicó el organismo que preside Mikel Arriola en un comunicado.

Esto significa que México no rechaza la polémica propuesta de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a pesar de ser miembro de Concacaf.

Con FIFA Forward, cada federación miembro recibiría 20 millones de dólares en el ciclo comercial del Mundial 2030.