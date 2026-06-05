Industria tequilera acelera transición sustentable con resultados medibles

Guadalajara, Jal. Las empresas tequileras que han implementado prácticas sustentables en sus procesos de producción, reportaron ahorros de hasta 69% en consumo energético y reducciones de 40% en el uso de combustibles gracias a la optimización de procesos, la recuperación de energía y el aprovechamiento de biomasa.

En algunos casos, hasta 90% de la energía utilizada provenía de fuentes renovables, disminuyendo significativamente la dependencia de combustibles fósiles y la huella ambiental de las operaciones, informó la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).

"La sustentabilidad en la agroindustria tequilera ya no se mide únicamente por compromisos, sino por resultados. Hoy vemos cómo la innovación, la colaboración y el aprovechamiento responsable de los recursos están generando beneficios tangibles para el medio ambiente, las comunidades y la competitividad de nuestra cadena productiva”, expresó el presidente de la CNIT, Roberto Ciprés Cruces.

Feria de Sustentabilidad

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la CNIT realizó la primera Feria de Sustentabilidad y Buenas Prácticas de la agroindustria, un encuentro que reunió a empresas socias para compartir proyectos que reflejaron una transformación en la manera de producir tequila.

De acuerdo con la Cámara Tequilera, las iniciativas presentadas "fueron muestra de cómo la sustentabilidad se ha convertido en un eje estratégico para fortalecer la competitividad de la cadena productiva, mediante soluciones orientadas a optimizar recursos y reducir impactos ambientales".

Gestión del agua

En materia hídrica, las companías tequileras presentaron proyectos de tratamiento y reúso de agua, captación pluvial para beneficio comunitario y nuevas tecnologías para el tratamiento de vinazas, uno de los principales subproductos de la producción de tequila.

Asimismo, compartieron avances en el uso de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales, alternativa basada en procesos naturales para fortalecer el cumplimiento normativo ambiental.

Economía circular

Otro de los temas relevantes para las empresas es la economía circular. Algunas compañías presentaron modelos para aprovechar los residuos generados en la producción de tequila, logrando valorizar hasta 31% de los materiales de desecho de sus operaciones.

Entre las iniciativas destacaron proyectos que transformaron bagazo y vinazas en nuevos insumos, como composta y otros materiales con aplicaciones ambientales, otorgando una segunda vida a estos residuos.

Destacó también una alianza integrada por más de 60 marcas de la agroindustria tequilera que impulsa la fabricación de materiales de construcción para infraestructura comunitaria a partir de residuos de bagazo, demostrando cómo la colaboración puede traducirse en beneficios para las comunidades.