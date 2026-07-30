CFE Calificados: el aliado estratégico que la industria necesita frente al nuevo modelo energético mexicano

• Nuestra posición en el mercado eléctrico mexicano se fortalece porquecombinamos la experiencia institucional de la CFE con el conocimiento que nos da participar todos los días en el Mercado Eléctrico Mayorista: María Elena Villarreal Salazar, directora de CFE Calificados

ACAPULCO, GRO.- “En CFE Calificados entendemos que el suministro eléctrico se volvió una estrategia integral para administrar el riesgo energético, fortalecer la competitividad y generar valor para las empresas. Nuestro compromiso va más allá de suministrar energía: acompañamos a nuestros usuarios en soluciones que integran seguridad energética, competitividad económica, confiabilidad operativa, sostenibilidad ambiental, resiliencia empresarial, cumplimiento regulatorio y una visión estratégica de largo plazo”, dijo María Elena Villarreal Salazar, directora de CFE Calificados, filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a especialistas del sector eléctrico.

El nuevo marco regulatorio del sector eléctrico, derivado de la reforma constitucional de 2024 y de las leyes secundarias publicadas en marzo de 2025, fortalece a la CFE en su carácter de Empresa Pública del Estado y su misión de garantizar el suministro eléctrico como un servicio estratégico, sin eliminar la participación privada, que continúa bajo reglas establecidas por el Estado y con mayor coordinación institucional entre la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE), el CENACE y la propia CFE.

Por primera vez en la historia del país, la estrategia de cambio del sector energético mexicano es encabezada por mujeres en sus máximas autoridades: la Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar y la directora general de la CFE, la Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, quienes conducen la transformación institucional del sector, instruida por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró la directora de CFE Calificados.

Villarreal Salazar destacó que, en este nuevo escenario, la figura del Usuario Calificado adquiere una relevancia mayor: más que un mecanismo de suministro representa una plataforma para que los grandes consumidores administren estratégicamente su energía, gestionen riesgos y fortalezcan su competitividad. Hoy, un usuario calificado evalúa de manera simultánea precios marginales locales, costos de congestión, capacidad firme, costos de transmisión y distribución, mecanismos de cobertura, Certificados de Energías Limpias, sistemas de almacenamiento y estrategias corporativas de descarbonización, entre otros factores.

CFE Calificados ofrece acompañamiento a las sociedades de autoabastecimiento que decidan migrar voluntariamente hacia la Ley del Sector Eléctrico, conforme a los lineamientos publicados por la Secretaría de Energía (SENER). Su gestión inicia con un diagnóstico de cada organización y continúa con la evaluación de escenarios técnicos, financieros y regulatorios, así como el acompañamiento en la gestión documental ante la autoridad y el seguimiento operativo posterior a la migración.

La conferencia magistral se realizó durante la Reunión Internacional de Verano de Potencia y Aplicaciones Industriales (RVP-AI) y la Reunión Internacional de Otoño de Comunicaciones, Computación, Electrónica, Automatización y Robótica (ROC&C), organizadas por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) Sección México.

“Nuestra posición en el mercado eléctrico mexicano se fortaleceporque combinamos la experiencia institucional de la Comisión Federal de Electricidad, construida a lo largo de más de ocho décadas de servicio al país, con el conocimiento técnico y comercial que nos da participar todos los días en el Mercado Eléctrico Mayorista”, afirmó. “CFE Calificados es la potencia que las empresas mexicanas necesitan”.