Parques industriales materializan el Plan México con 20 proyectos en operación

La construcción de parques industriales sigue arrojando señales concretas de avance dentro del Plan México. A poco más de un año de su lanzamiento, el sector privado ha puesto en operación 20 nuevos desarrollos, equivalentes a una quinta parte de la meta comprometida hacia 2030.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), estos primeros proyectos representan una inversión superior a 700 millones de dólares y fueron desarrollados por 15 firmas inmobiliarias. Se ubican en 10 entidades del país y, en conjunto, podrían albergar más de 240 empresas una vez que alcancen su capacidad máxima.

Tal como lo explica la Directora General de la AMPIP, Claudia Esteves, “a diferencia de otros proyectos de infraestructura, el desarrollo de parques industriales en México responde principalmente a decisiones de inversión privada”. Son los desarrolladores quienes, a partir de la demanda de empresas —nacionales y extranjeras—, definen la ubicación, adquieren la tierra y ejecutan los proyectos. El sector público, en tanto, acompaña mediante condiciones regulatorias, infraestructura y servicios, aclaró.

“Un parque industrial no se considera en operación hasta que tiene al menos una empresa instalada y funcionando”, aclaró. Bajo ese criterio, los 20 proyectos ya entregados forman parte de los 477 parques industriales que están actualmente en operación en el país.

El avance ocurre en un contexto de relocalización de cadenas productivas hacia Norteamérica donde los sectores como el automotriz, electrónico, logístico y de manufactura ligera concentran la demanda de espacios industriales, enfatizó.

Norte y Bajío en la mira; el reto sigue en el Sur

La directiva reconoció que el crecimiento de dichos desarrollos mantiene una clara concentración geográfica. Los nuevos parques se localizan principalmente en estados del norte, Bajío y centro —como Nuevo León, Chihuahua, Jalisco o Querétaro—, donde ya existe infraestructura logística, talento especializado y redes de proveduría consolidadas.

El patrón evidencia uno de los principales retos del Plan México: llevar desarrollo al sur y sureste. Hay interés en detonar inversión, pero persisten brechas en infraestructura energética, hídrica y de transporte, así como en capital humano.