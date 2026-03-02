En sector restaurantero de Puebla, no hay cobros de piso: Canirac

Puebla, Pue. En el sector restaurantero no hay cobros de piso, dijo su dirigente José Juan Sánchez Martínez, tras el homicidio de tres personas ocurrido hace más de tres semanas afuera del establecimiento Sala de Despecho, ubicado en el corredor gastronómico de la zona de Angelópolis, al sur de la capital poblana.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, dijo que no tienen casos entre sus socios de que ocurra esa práctica por parte del crimen organizado.

No obstante, dijo que algunos empresarios del sector han recibido llamadas telefónicas para exigirles dinero, sin que alguna se haya concretado, ya que saben cómo actuar en esos intentos de chantaje.

Sostuvo que las actividades en el sector restaurantero no se vieron afectadas por lo ocurrido con el triple homicidio; sin embargo, han visto más presencia de elementos de seguridad en la zona antes mencionada.

Indicó que entre los restauranteros es necesario mantener una coordinación para reportar intentos de extorsión, con el objetivo de pedir ayuda a las autoridades estatales, porque saben de la presencia de bandas criminales operando en la entidad.

Sector debe participar

Sánchez Martínez también pidió a los empresarios ser participativos con las fuerzas policiales e incrementar sus propias medidas de seguridad, con la colocación de videocámaras para conectarse al C5.

Mencionó que lo ocurrido en ese negocio de importante afluencia no tuvo un impacto mayor en la sociedad, ya que el crimen ocurrió afuera, es decir, en la calle.

El dirigente de la Canirac en Puebla admitió que esperaban un impacto económico en los días posteriores al hecho, pero no ocurrió así, ya que los comensales acudieron con normalidad a la zona gastronómica de la Angelópolis.

Reiteró que los cobros de piso no se dan todavía en Puebla contra el sector como pasa en otros estados, porque hay el apoyo del gobierno con capacitaciones para saber actuar en caso de llamadas telefónicas con un fin delictivo.

Asimismo, el también empresario dijo que tampoco se han presentado integrantes de células delictivas a los restaurantes para pedirles cuotas a cambio de no hacerles daño.