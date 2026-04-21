En sector de la construcción poblana, mano de obra se encarece 8%: AMIC

Para el sector de la construcción en Puebla, la mano de obra se encareció hasta 8% en los últimos dos años, por lo que un trabajador de menor rango está percibiendo entre 3,000 y 3,500 pesos a la semana, debido a que escasea el personal.

Así lo comentó Francisco Javier Tejeda Ortega, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), al señalar que se ven en la necesidad de traer personal de Tlaxcala.

Indicó que los socios con tal de entregar en tiempo y forma las obras privadas o públicas que hacen, deben buscar personal que sí acepte las condiciones y no deje votado el trabajo.

Comentó que los empresarios están conscientes del encarecimiento de las cosas, pero también hay personal que llega buscando empleo sin experiencia alguna y aún así quiere percibir más.

Asimismo, dijo que este encarecimiento de la mano de obra se da con los ajustes del salario mínimo, lo cual deben respetar por ley.

Puntualizó que Puebla, por ser una entidad grande en población y que ha sido de constante modernización con magnas obras públicas en la ciudad, implica que la mano de obra se fuera especializando para cubrir requerimientos y, a su vez, trajo que ganara mejor el personal.

“También ese personal capacitado se sumó a la plantilla que se demandaba para el Tren Maya y Dos Bocas, lo que significó para los poblanos que accedieran a mejores salarios”, apuntó.

Costos

Comentó que esos factores sí ponen en otro nivel el tema de salarios dentro del sector de la construcción, ya que un oficial de albañilería, puesto de mayor rango, está rondando sobre los 4,500 pesos a la semana en obra pública.

Tejeda Ortega dijo que la escasez de personal o que cobra caro, obliga a buscar trabajadores en municipios vecinos, incluso de Tlaxcala, porque hay tiempos de entrega que cumplir.

El dirigente de la AMIC dijo que habría que agregarle el alza de precios en 4% de costos de materiales como son cemento, agregados pétreos y asfalto, también afectados por el incremento de los combustibles que usan en transportes para el traslado a las zonas de obras.

Reiteró que la escalada de precios influye en los salarios y en el sector de la construcción están conscientes de los riesgos que implica la actividad, por ende se ajustan a las condiciones para mantener un ritmo de producción.

En este sentido, admitió que hay más proyectos públicos, lo cual garantiza actividades a lo largo del año, pero la mano de obra ahora cobra mejor.

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el sector de la construcción en Puebla, el registro de afiliados es superior a los 50,000.