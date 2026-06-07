Bitcoin cayó por debajo de los 60,000 dólares y perdió más de 16% de su valor en la semana

El bitcoin cayó por debajo de los 60,000 dólares por unidad el viernes, su nivel más bajo desde octubre de 2024, acrecentado las pérdidas después de que Strategy, la empresa de tesorería de bitcoin vendió algunas de sus tenencias de la criptodivisa.

La criptomoneda cerró el viernes con una caída de 3.46%, situándose en 61,652.80 dólares, según datos de Investing. Durante la sesión, llegó a caer hasta los 59,396.50 dólares, su nivel más bajo desde octubre de 2024.

Además, la criptodivisa acumuló una caída semanal de 16.42 por ciento. La corrección a la baja de la criptomoneda se da luego de que Strategy, empresa liderada por Michael Saylor, vendió 32 bitcoins por 2.5 millones de dólares para financiar distribuciones de sus acciones preferentes.

Esto afectó al sentimiento del mercado sobre el bitcoin. Las pérdidas se agravaron tras la publicación, el viernes, de un informe de empleo de mayo mejor de lo esperado, que elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro y presionó a los activos de riesgo.

“La criptomoneda extendió su corrección debido a un deterioro en el sentimiento del mercado y señales que han puesto en duda la narrativa de acumulación entre grandes tenedores”, escribieron analistas de GBM Research en una nota.

Las acciones de Strategy que cotizan en el Nasdaq, cerraron el viernes con una caída de 6.90%, y un descenso en la semana de 24%, con lo que es la peor semana para los títulos de la empresa desde noviembre de 2022.

Con un precio de 60,000 dólares, el bitcoin cayó más de la mitad de su máximo histórico de los 126,000 dólares, alcanzado en octubre de 2025. En lo que va de 2026 el bitcoin cae 29 por ciento.

La reciente caída en la cotización del bitcoin impactó directamente a los Exchange Traded Funds (ETF) al contado vinculados a la criptomoneda. Estos instrumentos que cotizan en Estados Unidos registraron salidas de capital por 1,722 millones de dólares durante la semana pasada, según datos de Coinglass.

Las salidas se incrementaron durante cuatro semanas consecutivas, aumentaron de 1,000 millones en la semana terminada el 15 de mayo a 1,260 millones y 1,420 millones en las dos semanas siguientes.