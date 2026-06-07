El CNET manifestó su inconformidad por los bloqueos que afectan el turismo en México

Turismo en complicaciones previo al Mundial. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), presidido por Antonio Cosío, manifestó su preocupación por los bloqueos, cierres viales y acciones que han afectado la movilidad, el desarrollo de actividades turísticas y la operación normal de miles de empresas y trabajadores en distintos puntos del país, particularmente en la Ciudad de México, por lo que pidió se privilegie el diálogo entre las partes involucradas.

“Además de las afectaciones económicas, estos bloqueos dificultan la experiencia de los visitantes, nacionales e internacionales, y generan incertidumbre para la actividad turística, en un momento particularmente relevante para la promoción turística, la atracción de inversiones y la realización de eventos de alcance global, como lo es el Mundial de Futbol”, se informó.

En un comunicado, el máximo organismo empresarial turístico destacó que las manifestaciones han afectado directamente también a trabajadores, establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, transportistas, guías turísticos, prestadores de servicios y miles de pequeñas y medianas empresas que dependen de la movilidad y del flujo normal de personas para operar.

“El turismo es una de las principales actividades económicas de México, generadora de empleo, inversión y desarrollo regional. Cuando se interrumpen las vías de comunicación, se dificulta el acceso a destinos, centros históricos, aeropuertos, terminales de transporte y zonas de actividad económica, se generan pérdidas económicas significativas y se deteriora la experiencia de quienes visitan nuestro país”, precisó.

En el comunicado, el CNET reconoce y respeta plenamente el derecho a la libre manifestación, la protesta social y la expresión pública de demandas, porque son derechos fundamentales que forman parte de la vida democrática y deben ser garantizados en todo momento.

Sin embargo, el ejercicio de estos derechos no puede traducirse en afectaciones prolongadas y desproporcionadas a terceros, como está ocurriendo.

“Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades competentes y a los grupos inconformes para privilegiar el diálogo, mantener abiertas las vías de negociación y evitar medidas que continúen afectando a millones de ciudadanos, trabajadores y empresas que dependen de la normalidad de la actividad económica”, precisó el organismo bajo la presidencia de Antonio Cosío.

Algunos asociados del CNET son: Cámara Nacional de Aerotransportes, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y Cámara Nacional de la Industria Restaurantera.