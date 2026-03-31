CMIC en Puebla apostará por proyectos y actualizar la Ley de Obra Pública

Puebla, Pue. Con su nueva dirigencia, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) tiene retos importantes en los próximos dos años, entre ellos la profesionalización y capacitación constante de los agremiados; fomentar la generación de bancos de proyectos de infraestructura y gestionar la actualización de la Ley de Obra Pública en el estado.

Raymundo Delvalle Lafont, presidente del organismo poblano, comentó que el sector está presente en la edificación de grandes obras carreteras, hospitales, viviendas e infraestructura urbana.

Sin embargo, dijo, la entidad sigue ofreciendo áreas de oportunidad en materia de obra pública, para lo cual se deben tener proyectos acordes a las necesidades de los gobiernos en respuesta a las demandas ciudadanas.

Mencionó que a través de la organización y, con los esquemas de financiamiento público-privados, se puede aspirar a mejores resultados en obra pública.

Ahondó que la participación del sector poblano es cada vez más en la obra pública, porque hubo un momento de menor actividad por situaciones ajenas.

Proyectos factibles

Indicó que, ahora con la apertura del gobierno estatal de Alejandro Armenta Mier, se puede pensar en proyectos factibles y de corto y mediano plazo.

Contó que su plan de trabajo se basa en seis ejes: fortalecer la competitividad del sector; impulsar la sostenibilidad; estrechar relaciones institucionales con otros organismos; defender los intereses del gremio; emprender una campaña permanente de afiliación, así como desarrollar un plan integral de proyectos.

Mencionó que tener una ley actualizada dará certeza a la seguridad estructural y control de calidad de las obras; además que se certifiquen cada dos años los supervisores de obra pública, entre otros temas.

“Es importante que se establezcan los procedimientos y los lineamientos que sirvan como guía para los organismos gubernamentales, los municipios, empresas y profesionales del área”, comentó.

Del Valle Lafont indicó que este tema implicará generar un ordenamiento de crecimiento urbano y que las construcciones públicas y privadas cumplan con normas para evitar vicios ocultos.

“Se tiene una Ley de Obra Pública que no se ha actualizado en décadas y en ésta también se debe trabajar sobre todo en darle más agilidad a las licitaciones y que los trámites se reduzcan para iniciar proyectos, los cuales llegan a retrasarse en su ejecución por demasiada burocracia”, contó.

Destacó que la CMIC en Puebla está interesada en la construcción de un metro, ya que Puebla es la cuarta metrópoli del país, y la creación de un centro de manejo y reciclaje de residuos sólidos.

Recordó que el gobernador extendió una invitación para que participen con la integración de proyectos y se haga una agenda conjunta alineada al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2024-2030, para que la obra no se concentre en una sola empresa.

En este tenor, dijo que analizarán formar parte de los megaproyectos: el Tren Ligero Puebla-Atlixco y el tren Puebla-Tlaxcala, a través de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) o Asociación Público -Privada (APP).

rrg