Oro cayó más de 3% tras datos de empleo en EU mejor a lo esperado

El oro cayó más de 3% el viernes después de que un informe de empleo estadounidense mejor de lo esperado reforzó las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas durante más tiempo en medio de las preocupaciones inflacionarias por la guerra en Medio Oriente.

El oro al contado bajó 3.26% situándose en 4,329.33 dólares por onza, tras haber caído a su nivel más bajo desde el 24 de marzo durante la sesión. El oro en lingotes bajó 4.62% en el acumulado de la semana pasada. Los futuros del oro estadounidense con vencimiento en agosto cerraron con una caída del 3.1%, a 4,365.3 dólares.

Según el informe de la Oficina del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, las nóminas no agrícolas aumentaron en 172,000 puestos de trabajo en mayo, tras un incremento revisado al alza de 179,000 en abril.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon tras la publicación de los datos de empleo, lo que aumentó el costo de oportunidad de mantener lingotes de oro que no generan rendimientos.

“Tenemos nóminas que superaron considerablemente las expectativas”, dijo Bart Melek, director global de Estrategia de Materias Primas en TD Securities.

“En vista de que continuamos con la guerra en Irán, los precios de la energía muy elevados y las presiones inflacionarias, es muy improbable que la Reserva Federal tenga la menor intención de bajar las tasas de interés. Esto implica que el costo de mantenimiento del oro está aumentando considerablemente”, añadió.

La plata al contado cayó 8.20% hasta los 67.84 dólares por onza, mientras que en la comparación semanal descendió casi 10 por ciento. El platino bajó 5.9% hasta los 1,788.49 dólares y el paladio descendió 5.9% hasta los 1,242.50 dólares.

Fortaleza del dólar lastra al cobre

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó 2.94% a 13,507.63 dólares por tonelada, su nivel más bajo desde el 28 de mayo, tras romper un soporte en la media móvil de 21 días.

Los precios del cobre fueron presionados a la baja ante la fortaleza la del dólar y el temor a la inflación, después del informe de empleo en Estados Unidos.

El cobre, utilizado en los sectores energético y de la construcción, ha ganado 9% en lo que va del año, tras alcanzar un máximo histórico de 14,527.5 dólares en enero. Analistas de bancos de inversión revisaron al alza sus previsiones de precios la semana pasada y Citi espera que alcance los 15,000 dólares en un plazo de seis a 12 meses.

“Los altos precios pondrán a prueba la elasticidad de la demanda, sobre todo en China, donde los compradores han mostrado históricamente sensibilidad ante los precios elevados”, dijo Ole Hansen, director de Estrategia de Materias Primas del Saxo Bank.

El aluminio perdió 1.88% a 3,598.50 dólares la tonelada; el zinc cayó 1.70% a 3,526.15 dólares; el plomo bajó 0.70% a 2,006.43 dólares.

Todos los metales industriales bajaron en la semana; el aluminio perdió alrededor de 2%, le siguió el cobre con 0.80%; mientras que el plomo y el zinc perdieron 0.67 y 0.23%, respectivamente.