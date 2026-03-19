Constructores de AMIC Puebla siguen participando en otros estados

Puebla, Pue. Aunque la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) vio más apertura en obra pública por parte del gobierno de Puebla, alrededor del 40% de sus 120 socios seguirán participando en entidades vecinas.

Francisco Javier Tejeda Ortega, dirigente del organismo, comentó que los constructores agremiados están trabajando en Morelos, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

“Estamos participando en la construcción de tramos carreteros y otras obras de infraestructura en entidades del sur-sureste, donde requieren trabajo especializado ante la escasez de firmas certificadas”, ahondó.

Explicó que algunos constructores encabezan proyectos y en otros son socios de empresas locales con las que regularmente vienen trabajando desde hace siete años, porque se han entendido en precios y tiempos de entrega.

Destacó que mediante sociedades, los constructores poblanos logran ganar licitaciones en el sur-sureste del país, situación que muestra una alternativa viable para seguir creciendo con servicios especializados que ofrecen.

“Quienes tienen más actividad de los socios, son los que se pasan la mitad del año fuera de la entidad participando como apoyo o ejecutores directos de obras públicas respecto a los que solo trabajan en Puebla”, ahondó.

Asimismo, reconoció que en la presente administración estatal de Puebla, se generó más apertura para que los constructores poblanos participen por proyectos, cuyas condiciones de las licitaciones son iguales para todos.

Generar derrama económica

Tejeda Ojeda dijo que lo ideal es trabajar en territorio poblano para generar derrama económica con la compra de materiales y empleos, pero hay más oportunidades en otras entidades, porque requieren empresas especializadas.

Confió que el resto de sus socios tengan obras en la entidad poblano no solo con el gobierno del estado sino con los municipios, a cuyas autoridades piden “piso parejo”, ya que sí ven prioridades sobre algunas.

No obstante, dijo que buscarán una reunión con el gobierno del estado para conocer a detalle el plan de infraestructura para este año y, con ello, evaluar las posibilidades de participación a nivel local o seguir buscando en entidades vecinas.