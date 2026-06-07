El calzado personalizado transformará el futbol en el futuro cercano

A unos días de que ruede el balón y México se convierta en el epicentro del balompié global como sede de la Copa del Mundo, la conversación no solo gira en torno a la táctica, los estadios o las estrellas internacionales. Hoy la revolución de este deporte también está ocurriendo desde la base, específicamente en los pies de los atletas, y promete cambiar las reglas del juego tanto para los futbolistas de élite como para los millones de aficionados y amateurs que pisan las canchas cada fin de semana.

Diana Palin es especialista en biomecánica clínica, ortopedia y tecnología aplicada al rendimiento deportivo, con más de 26 años de experiencia analizando la relación entre el movimiento humano y el diseño de calzado de alto desempeño, Palin visitó México para dar a conocer la tecnología FOOTCODE™ específicamente en los botines de fútbol personalizados F8 Bespoke Footwear , un sistema que fusiona inteligencia clínica e impresión 3D para entender, por fin, cómo funciona un pie en movimiento.

El peligro invisible de "apretar el pie"

De acuerdo con las investigaciones de Palin, quien también es directora del Foot and Ankle Institute en Sídney, existe un grave problema cultural y biomecánico en el fútbol actual: los jugadores suelen usar botas de dos a tres tallas más chicas de lo que les corresponde.

"Los futbolistas buscan lo que yo llamo 'hug ability', ese ajuste sumamente ceñido que les da la falsa sensación de un mejor control del balón", explica Palin a El Economista. "Sin embargo, clínicamente esto provoca uñas moradas, dedos retraídos, callosidades y una compresión severa del antepié; daños estructurales que los acompañan de por vida".

A este problema se suma el círculo vicioso de las lesiones recurrentes. Un futbolista profesional entrena al menos ocho horas al día, de cinco a seis días a la semana. Muchos de ellos tienen recetas médicas para usar plantillas ortopédicas debido a problemas en el tendón de Aquiles o fascitis plantar; sin embargo, al usar botas tan reducidas, es físicamente imposible introducir la plantilla.

"Para nosotros la solución ha sido integrar la estructura ortopédica directamente en la suela de la bota, garantizando la protección del atleta sin comprometer el ajuste ceñido que exigen para su rendimiento, esto a través del escaneo en 3D"

Diana Palin.Foto EE: Nelly Toche

Inteligencia biomecánica: predecir la lesión antes de que ocurra

Esta tecnología lo que logrará es pasar de solo "ver" el pie en un escaneo estático a comprender cómo responde bajo la carga física real de un partido de 90 minutos. El sistema analiza más de 56 parámetros de ajuste y más de 100 variables biomecánicas, alcanzando una precisión clínica de hasta el 98 por ciento.

A diferencia de las marcas actuales que se basan en el sistema Brannock de 1929 (la clásica placa metálica de las zapaterías que solo mide longitudes estructurales), esta tecnología considera cambios en el tejido blando, variables vasculares y neurológicas.

Esta recolección de datos permite al cuerpo médico predecir incluso el riesgo de lesiones graves antes de que ocurran. "Si los sensores detectan que la presión máxima debajo del quinto metatarsiano supera los 20 N/mm2, se sabe con certeza que el jugador está en riesgo de sufrir una fractura por estrés". Con esta información, la tecnología de impresión 3D permite rigidizar o liberar zonas específicas de la bota para prevenir la lesión o acelerar la rehabilitación.

También aborda el enfoque de género

Uno de los puntos más críticos de la propuesta de Palin se centra en el fútbol femenil, donde la incidencia de desgarres del ligamento cruzado anterior (LCA) es alarmantemente más alta que en los hombres. Palin explica que esto se debe a factores anatómicos y hormonales específicos que la industria tradicional ha ignorado, como el "Ángulo Q", pues las mujeres tienen caderas más anchas, lo que incrementa el ángulo entre la cadera y la rodilla. Esto hace que el pie tienda a vencerse hacia afuera y la rodilla colapse hacia adentro bajo presión.

También se toman en cuenta los ciclos estrogénicos, pues cuando los niveles son altos, aumentan la hipermovilidad articular, lo que eleva el riesgo de torsión en el fémur y la tibia durante jugadas de pivoteo o frenado abrupto. "Con botines personalizados, logramos traer el pie de vuelta debajo de la rodilla, asegurando una alineación funcional que reduce drásticamente el riesgo de una ruptura de LCA", afirma la especialista.

De la élite a lo cotidiano

La llegada de esta tecnología a México tiene como meta marcar un hito de accesibilidad. El objetivo es democratizar la tecnología para que no se quede como un privilegio exclusivo de los clubes de primera división, sino que esté al alcance de academias juveniles y jugadores amateurs a través de tres niveles de personalización y de accesibilidad a través de una de las tiendas departamentales más conocidas en el país como un inicio; en estos espacios se contarán con fisioterapeutas para realizar el análisis biomecánico y el escaneo.

Palin explica también que la maduración de los materiales de impresión 3D en los últimos 18 meses ha transformado por completo la manufactura, pues la digitalización permite enviar los datos directo a una impresora y tener el botín listo en seis horas.

INSERT FOTO 3 Impresión en 3D. NELLY TOCHE

Impresión en 3D.Foto EE: Nelly Toche

Esta tecnología también promete incidir en temas ecológicos. Actualmente, el 50% de los zapatos fabricados en el mundo nunca se usan y terminan en vertederos, donde tardan cerca de un siglo en degradarse. Al producirse estrictamente bajo demanda, se elimina el excedente de inventario. Asimismo, el material de los botines es 100% reciclable y los usuarios pueden devolver sus botas usadas para ser trituradas y convertidas en nuevo filamento de impresión.

Con las tasas de devolución de calzado en línea rondando el 70% post-pandemia debido a la falta de estandarización en las tallas de las marcas, la precisión quirúrgica de este sistema erradica el error de ajuste.

La especialista asegura que el calzado masivo no va a desaparecer mañana, pero educar los pies de los niños y jóvenes futbolistas desde las fuerzas básicas con herramientas que respeten su movimiento natural es el primer paso para asegurar una generación de deportistas más sanos, longevos y con un rendimiento sin precedentes.

nelly.toche@eleconomista.mx