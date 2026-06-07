SpaceX, OpenAI y Anthropic podrían agregar 4 bdd en capitalización al mercado

El ecosistema financiero global está siendo testigo de una transformación en 2026, marcada por el resurgimiento de las Ofertas Públicas Iniciales (OPI) de una escala sin precedentes, en Estados Unidos.

La atención de los inversionistas institucionales y minoristas está concentrada en tres gigantes altamente valuados, SpaceX, OpenAI y Anthropic, que absorberán conjuntamente cerca de 200,000 millones de dólares en liquidez.

La llegada simultánea de estas OPI proyectadas para este año, agregará casi 4 billones de dólares en valor de capitalización a los mercados bursátiles globales.

SpaceX, firma aeroespacial de Elon Musk, ha liderado el optimismo del sector tecnológico con su intención de debutar en el Nasdaq, bajo el símbolo SPCX, tentativamente el 12 de junio.

La operación busca recaudar 75,000 millones de dólares, apuntando a una valuación estratosférica de 1.77 billones de dólares.

Anthropic, su competidora de Inteligencia Artificial (IA), respaldada por ingresos anuales de 30,000 millones de dólares, presentó su registro confidencial apuntando a un debut para finales del tercer trimestre o inicios del cuarto.

Su valuación en el mercado privado ya roza los 965,000 millones de dólares

La tercera salida a Bolsa es OpenAI, creador de ChatGPT, la cual perfila su lanzamiento para el cuarto trimestre de este mismo año con un objetivo de 1 billón de dólares de valuación, tras un complejo proceso de reestructuración interna.

De acuerdo con Morgan Stanley, banco de inversión estadounidense, el mercado de las OPIs está experimentando actualmente un fortalecimiento significativo, caracterizado por ser más grande y diverso tras años de volatilidad y altas tasas de interés.

Detalló que las empresas que están saliendo a Bolsa están en etapas más avanzadas de desarrollo comparado con hace una década. Debido a que han permanecido privadas por más tiempo gracias al capital privado abundante, estas compañías llegan al mercado público con una escala y disciplina operativa superior.

Resaltó que estas firmas identifican dos tendencias dominantes que están moldeando la actividad. “No se limitan solo a centros de datos, sino a todo el ecosistema que incluye proveedores de servicios, infraestructura de energía y componentes industriales. Existe un interés creciente impulsado por las tensiones geopolíticas y el aumento del gasto gubernamental, expandiéndose hacia tecnologías espaciales y de defensa adyacentes”.

Reconfiguración

Para expertos de Banamex, la llegada de estas firmas provocará una reconfiguración en los mercados globales. “Debido a su tamaño significativamente mayor al promedio, se anticipa que estas OPI podrían remodelar los índices de referencia de renta variable global y redefinir el liderazgo sectorial”.

Afirmaron que, si las salidas son exitosas, particularmente las de IA (como OpenAI), darían un fuerte impulso a las expectativas del potencial de esta tecnología, sustentando mayores ganancias en los mercados accionarios.

Sin embargo, consideraron que hay riesgos. “Los riesgos sistémicos que conllevan, tales como el efecto de desplazamiento (crowding-out), donde la enorme liquidez requerida podría absorber recursos del resto del mercado existente, y la necesidad de rebalanceos masivos en las carteras de inversores institucionales”.

Analistas de Monex Casa de Bolsa, aseguraron que la llegada de estas tres empresas a Bolsa obligará a un rebalanceo masivo de portafolios y modificará significativamente la ponderación de índices clave como el S&P 500 y el Nasdaq.

“Estas colocaciones permitirán que el inversionista minorista acceda directamente a sectores de vanguardia, como la economía aeroespacial y la Inteligencia Artificial General (AGI), áreas que antes estaban reservadas exclusivamente para el capital de riesgo privado”, explicaron.

Además, la enorme liquidez obtenida intensificará la competencia por talento de ingeniería y acelerará los ciclos tecnológicos, aunque también someterá a estas empresas a un mayor escrutinio público