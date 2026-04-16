Construcción masiva, pero ¿con qué calidad? Proponen padrón de proveedores certificados

Ante la magnitud del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la edificación de 1.8 millones de hogares en el presente sexenio, participantes de la industria solicitaron la creación de un padrón de proveedores certificados que garantice insumos de calidad para la construcción de las viviendas.

Durante el foro Los Nuevos Retos de la Vivienda, distintos actores del sector coincidieron en la necesidad de que las autoridades federales impulsen un registro de esta naturaleza. El llamado se dirigió a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

“Tenemos que buscar esa correlación con los institutos de vivienda del país —Sedatu, Conavi e Infonavit— para que los materiales utilizados en el programa sean certificados”, indicó Gilberto Méndez Pineda, director comercial de Novaceramic.

En este sentido, Méndez Pineda destacó como necesaria la creación de un padrón de proveedores certificados, con el fin de que los fabricantes que operan con altos estándares de calidad sean considerados en el suministro de insumos.

“Lo que se busca es una vivienda de calidad, una vivienda digna y que quien la habite tenga el sustento de que se encuentra en una estructura hecha con materiales confiables”, señaló, al advertir sobre el riesgo de optar por productos más baratos, pero deficientes.

Por su parte, Sebastián Serrano Vega, director general de SIPSA Ingenieros, comentó que, en muchos casos, las empresas que concursan en estos esquemas ofrecen materiales de alta calidad en sus propuestas, pero durante la ejecución optan por insumos de menor calidad.

“Presentan precios bajos con especificaciones de materiales excelentes, pero en la ejecución usan lo más barato”, afirmó.

Vigilancia externa

Manuel Andrés Abascal Ruíz, director general de Rocacero Puebla, señaló que el padrón debería contar con supervisión de las autoridades y certificaciones emitidas por terceros independientes que verifiquen el cumplimiento de estándares.

Esto, con el fin de evitar que empresas utilicen certificaciones indebidas o simulen cumplir con los requisitos.

“Nos hemos encontrado con gente que usa nuestros certificados para otros materiales. Nosotros invertimos en estudios y laboratorios, pero al final utilizan otra cosa y nadie lo revisa”, explicó.

En tanto, Rosario Gutiérrez Morales, gerente de Diseño y Desarrollo de Proyectos de Mexlam, resaltó que el precio suele ser el factor decisivo, lo que puede afectar la calidad de los proyectos.

“Buscamos las capacitaciones para hacer comprender a nuestros usuarios que no todo es precio y que al final del día ese precio que creen que es bajo y que va a sacar adelante de su proyecto, puede ser un error grave y pueden marcar profundamente el objetivo de su proyecto”, indicó.

De acuerdo con el Plan Nacional de Vivienda 2026-2030, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación, 7.3 millones de hogares en México presentan deficiencias relacionadas con el uso de materiales inadecuados, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

No obstante, el documento no contempla la creación de un padrón de proveedores para el suministro de insumos en los programas públicos habitacionales.