Bolsas de México y EU, arrastradas por temor de alza de tasas de interés

Las bolsas de Nueva York cerraron la semana con caídas. El S&P 500 terminó con una racha de nueve semanas consecutivas al alza, presionado por un sólido informe de empleo en Estados Unidos, lo que reavivó los temores de que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés altas por más tiempo.

Este nerviosismo provocó un desplome en los títulos del sector tecnológico y las empresas de inteligencia artificial (IA), que arrastraron a los principales índices bursátiles.

Al cierre del viernes, el Nasdaq Composite tecnológico reportó la mayor caída (-4.18%) a 25,709.43 unidades, su peor pérdida desde el 10 de abril, cuando retrocedió 4.31 por ciento.

El S&P 500, de las empresas más valiosas, cayó 2.64% a 7,383.74 puntos, su mayor caída intradía desde el 10 de octubre de 2025, cuando bajó 2.71 por ciento.

El Promedio Industrial Dow Jones, cedió 1.35% a 50,866.78 unidades, su caída más pronunciada desde el 27 de marzo, cuando bajó 1.73 por ciento.

En su comparación semanal, el Nasdaq apuntó una baja de 4.68%, luego de dos semanas consecutivas con avances, el S&P 500 descendió 2.59%, y finalizó una racha de positiva de 9 semanas consecutivas. En el caso de Dow Jones cayó 0.32 por ciento.

En lo que va del año, los resultados son diferentes, pues el Nasdaq avanza 10.62%, el S&P 500 gana 7.86% y Dow sube 5.83 por ciento.

Enciende las alarmas

“Los principales índices accionarios de Estados Unidos concluyeron con fuertes caídas, marcando su mayor retroceso desde abril, como consecuencia de una liquidación generalizada en empresas de semiconductores que inició ayer tras el reporte de Broadcom, pero continuó con un sólido dato de empleo que ajusta el panorama de una política monetaria restrictiva con altas tasas de interés, lo que generó un repunte en el rendimiento de los bonos y mayor preferencia por el dólar”, escribió Bx+.

Expertos de Actinver resaltaron que el S&P 500 cerró de forma negativa, rompiendo una tendencia de nueve semanas consecutivas de ganancias.

Mencionaron que “el mercado se vio afectado por un repunte en las tasas de interés y una fuerte caída en el sector tecnológico. Las reacciones fueron consecuencia de un reporte laboral en Estados Unidos más sólido de lo esperado, lo que elevó la presión sobre el mercado”.

“Tras la racha récord en las últimas nueve semanas en el mercado de valores, concretamente en tecnología y semiconductores, hoy se ha roto el dique", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group.

“Obviamente, el informe de empleo, mejor de lo esperado, pone a la Fed en una situación difícil en lo que respecta a cualquier recorte de ⁠tasas de interés para el resto del año”.

Por sectores del S&P 500, los que más afectaron el rendimiento del índice fueron el de tecnología de la información (-5.78%), seguido por el consumo discrecional (-2.43%) y servicios de comunicación (-1.65%).

Acciones tecnológicas pierden

Las acciones de los fabricantes de chips y de IA se desplomaron la semana pasada.

Los títulos de las firmas productoras de semiconductores que más cayeron fueron los de Qualcom (-13.92%), Broadcom (-13.66%), Intel (-13.52%), Micron Technology (-11.02%) y AMD (-9.63%), por el débil reporte de Broadcom.

Los papeles de empresas de IA cayeron en su comparación semanal. Los de Super Micro Computer (-9.66%), Microsof (-7.46%), Oracle (-5.36%), Alphabet (-3.11), NVIDIA (-2.86) y Apple (-1.51%), perdieron.

“Hay mucha gente aquí que simplemente estaba comprando a ciegas en las caídas”, dijo Dennis Dick, operador por cuenta propia de Triple D Trading. “Comprar a ciegas en las caídas te había estado reportando beneficios, pero eso ha terminado hoy”.

Precupación mundial

En la apertura los mercados asiáticos cayeron, afectados por una venta masiva de acciones de semiconductores y el aumento de las tensiones en Medio Oriente.

El Kospi de Corea del Sur retrocedóo 8.03% a 7,503.25 unidades y se perfila a su peor baja desde el 4 de abril, cuando perdió 12.06 por ciento.

El índice Nikkei 225 de Japón cae un 4.46% hasta los 63,651.50 puntos, se encamina a su tercera jornada con caídas y su peor baja desde 8 de marzo, cuando descendió 6.15 por ciento.

Bolsas locales caen

Las bolsas de valores de México cerraron la semana con pérdidas al igual que sus pares estadounidenses.

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cayó 1.86% a 66,141.38 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), retrocedió 1.72% a 1,328.54 puntos, ambos sumaron tres jornadas con pérdidas.

En la semana el S&P/BMV IPC bajó 3.57% y el FTSE-BIVA perdió 3.35%, con lo que anotaron su peor resultado la semana que finalizó el 6 marzo, con caídas de 5.73 y 5.56%, respectivamente.