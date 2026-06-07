Fintech mexicanas voltean al crédito privado y fideicomisos para financiar su crecimiento

Las fintech y empresas tecnológicas en México están accediendo a fuentes de financiamiento cada vez más sofisticadas, de acuerdo con especialistas del sector. En este entorno, el crédito privado –financiamiento otorgado por fondos o inversionistas fuera del sistema bancario tradicional– a través de los fideicomisos y las plataformas tecnológicas comienzan a ganar espacio como alternativas para financiar crecimiento y expansión.

Uno de los factores que ha impulsado esta tendencia en el país es el desarrollo de estructuras fiduciarias que permiten a inversionistas y fondos internacionales participar en operaciones de crédito con mayores niveles de protección jurídica.

De acuerdo con José Ignacio Rivero, socio del área bancaria y financiera de la firma legal Pérez-Llorca, los fideicomisos se han convertido en una pieza central para canalizar recursos hacia empresas que, por su perfil de riesgo o etapa de desarrollo, suelen quedar fuera del financiamiento bancario convencional.

“Muchos de los fondos internacionales con foco en este sector voltearon a Latinoamérica, voltearon a ver a México y creo que han encontrado un espacio importante para el desarrollo de su negocio y mucho apetito. Desde luego están encontrando rendimientos más atractivos que los que pueden encontrar en las economías desarrolladas”, afirmó.

Este dinamismo local se enmarca en una tendencia global. El crédito privado ya representa un mercado de 1.7 billones de dólares a nivel internacional, una dimensión que lo consolida como un segmento central dentro del crédito corporativo mundial, según el informe Perspectivas generales para el 2026: “El crédito privado transforma el panorama bancario”, de S&P Global Market Intelligence.

En México, Rivero señaló que este avance ha estado acompañado por una mayor participación de fondos internacionales especializados en financiamiento a tecnológicas como fintech, que han encontrado un mercado atractivo tanto por sus rendimientos como por la fortaleza de las estructuras utilizadas para respaldar las operaciones.

El informe de S&P Global Market Intelligence señala que los préstamos a instituciones financieras no bancarias han aumentado, y que dentro de este segmento los financiamientos a firmas de capital privado se dispararon 57% durante el primer semestre del 2025.

Entre los fondos más activos en México, Rivero mencionó a firmas como Community Investment Management, y Fasanara Capital, esta última ha participado en múltiples rondas de deuda de Banco Plata.

El especialista agregó que esta confianza ha llevado incluso a que diversos fondos internacionales evalúen migrar de esquemas estructurados parcialmente bajo legislación extranjera hacia estructuras completamente mexicanas, con el objetivo de reducir costos y ampliar su capacidad de originación en el país.

“Los fideicomisos han pasado por pruebas duras con jugadores internacionales y domésticos en donde los acreedores de fideicomiso han salido bien parados. Eso ha dado mayor certeza al mercado mexicano y un mayor apetito para entrar”.