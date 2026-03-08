Mujeres profesionistas en “carreras de hombres”: ¿Cómo superar las barreras?

Desde el 20 de noviembre de 2024, Olga Lidia Juárez Patiño obtuvo el grado de general de Brigada, la primera mujer en el Ejército mexicano en llegar a esa jerarquía en una institución donde generalmente la mayoría son hombres; y, aunque con el paso del tiempo se han abierto más oportunidades para las mujeres, todavía falta camino por recorrer para poder erradicar la brecha de género no sólo en las Fuerzas Armadas, sino en distinto ámbitos.

De hecho, cuando se trata de estudiar alguna licenciatura, las áreas por las que las mujeres se inclinan más son aquellas vinculadas a la educación, salud, trabajo social, pedagogía y disciplinas afines, donde la matrícula femenina supera del 70 al 90 %, de acuerdo con datos del Compara Carreras 2025 del Centro de Investigación en Política Pública (IMCO), que muestra las 10 carreras con mayor porcentaje de mujeres:

Formación docente en educación básica nivel preescolar (97.6%) Formación docente en otros servicios educativos (89.3%) Trabajo y atención social (88.8%) Enfermería general y obstetricia (84.5%) Nutrición (83.9%) Diseño curricular y pedagogía (77.7%) Psicología (76.5%) Orientación e intervención educativa (75.0%) Administración turística y de restaurantes (73.6%) Planes multidisciplinarios o generales del campo de formación docente (71.3%)

Frente a la barrera

Las carreras STEM en el país (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas) se encuentran dominadas por hombres, tal y como lo menciona Laura Segura Guzmán, gerente de Fortalecimiento Institucional e Innovación en Movimiento STEM:

“Hay aproximadamente un 30% de mujeres en áreas STEM; el 70% es ocupado por hombres y estos porcentajes no se han movido mucho en los últimos años y son persistentes tanto en educación (a nivel universitario) y también a nivel profesional”.

Las jóvenes se enfrentan al estereotipo de que ellas no pertenecen a esas áreas de estudio por un sistema social muy arraigado que favorece el ingreso y la permanencia de los hombres, mientras que las mujeres han sido históricamente relegadas.

A esto también se le puede sumar, como señala Segura Guzmán, que las mujeres no fueron inculcadas con ser perseverantes e insistentes, y que esas áreas “son para personas muy inteligentes”, mensajes que muchas veces pueden tener un efecto importante en la percepción de las niñas sobre si “pueden o no pueden” ser capaces.

Aunque parecieran mensajes inocentes, desde la infancia, las niñas escuchan que son princesas y los niños que son campeones, “entonces ahí vas abriendo esta brecha entre eh cómo es el comportamiento, tal cual de un niño o de una niña y se van consolidando este tipo de pensamientos digamos, de una manera inconsciente", indicó.

También se toma en cuenta que hay mujeres en situación vulnerable; la información no llega hacia quienes se encuentran en comunidades apartadas o un alto grado de discapacidad.

Romper la brecha

Para combatir la brecha de género en el país, el gobierno implementa diferentes políticas públicas en distintas áreas que ayudan a que las mujeres tengan un mejor desempeño laboral; aunque todavía falta que haya representación en el nivel previo al entorno laboral: las licenciaturas.

En Movimiento STEM abren espacios de diálogo en diferentes sectores y niveles, siempre buscando que se tenga perspectiva de género, “hablamos de la inclusión de manera muy amplia y ponemos este foco en género porque siendo el 50% de la población (las mujeres) debemos asegurar que puedan estar, incluyéndose en estas áreas (STEM)”, menciona Laura.

Trabajan con docentes y autoridades educativas para incidencia en política educativa y han realizado investigaciones específicas que hablan sobre la perspectiva de género y brechas en estas áreas de estudio; por ejemplo, en la educación técnico-profesional, cómo se construye esta esta brecha y cómo se atiende con trabajo intersectorial.

Laura recomienda acercar los contenidos STEM desde edades tempranas, así como experiencias como proyectos y soluciones que inspiren a las niñas a ser agentes de cambio de forma natural como el hecho de querer cuidar a las personas o el entorno que nos rodea.

También es importante acercar a las niñas historias de mujeres que hagan grandes cosas en STEM y que se parecen a ellas, "Necesitamos buscar historias más cercanas para que ellas se puedan ver reflejadas y decir, ‘yo también puedo estar ahí, yo también puedo recorrer ese camino hacia el éxito’".

Resiliencia para todos

"A nosotras nos gusta decir que el talento no tiene género (...); no importa si eres mujer, si eres hombre, si tienes alguna, por ejemplo, discapacidad, que perteneces a una población subrepresentada de manera histórica: todas las personas podemos pertenecer a STEM”, destaca la representante de Movimiento STEM.

Por eso, los niños también deben de estar incluirse en este tipo de conversaciones, para que haya colaboración y equidad en las oportunidades, con hombres y mujeres trabajando a la par.

Además, las áreas de STEM ayudan a construir la resiliencia de las mujeres, pero para ello, se necesita esta abiertas a poder equivocarse, para desde ahí construir la perseverancia, lo cual influye también al momento de elegir una carrera: