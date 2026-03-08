Norte y Occidente, las regiones con mayor brecha salarial

Querétaro, Qro. Las regiones norte y Occidente tienen las mayores brechas salariales de género, de acuerdo con el salario diario de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el norte del país el salario promedio de las trabajadoras formales es de 616.9 pesos al día, muestra una diferencia de 13.9% (99.3 pesos menos) respecto a los 716.2 pesos de salario promedio de los hombres, con base en los registros de enero reciente. De las cuatro regiones en las que el IMSS segmenta al país, el norte tiene la brecha más significativa.

Después se coloca el Occidente con una brecha salarial de 11.9% (78 pesos de diferencia), entre los 579.2 pesos que perciben las mujeres y los 657.2 pesos que perciben los hombres. Ambas regiones son las únicas que acumulan una diferencia porcentual de dos dígitos, al igual que la tendencia nacional.

El centro del país registra una desigualdad de 8.6% (64.5 pesos de diferencia) entre los 683.9 pesos que ganan las trabajadoras y los 748.3 pesos de los trabajadores.

Y la región sur tiene una brecha salarial de 8% (de 49.6 pesos), debido a que las mujeres reciben un ingreso diario de 567.5 pesos y los hombres de 617.1 pesos.

En el territorio mexicano la brecha salarial es de 10.7% (diferencia de 73.8 pesos), al primer mes del año; debido a que el salario de las mujeres asciende a 618.9 pesos contra 692.6 pesos de los hombres.

En el último año en el país y en la mayoría de las regiones la disparidad salarial disminuyó; pero aumentó 0.2 puntos porcentuales en el norte. El centro de México reportó la reducción anual más relevante, con 1.6 puntos porcentuales, mientras que en el Occidente fue de 0.8 puntos porcentuales y, tanto en el sur como a nivel nacional, la reducción fue de 0.7 puntos.

Occidente es la región que más fortaleció el salario de las mujeres durante el último año, con un crecimiento de 8.7%; en los hombres, el mayor aumento se detectó en el norte, con un alza anual de 8 por ciento.

Desigualdad en los estados

Entre los estados las discrepancias salariales más amplias, al corte de enero, son las de Campeche (20.5%), Coahuila (17.9%), Guanajuato (15%), Aguascalientes (14.6%), Durango y Querétaro comparten la misma diferencia (14.4%), entre las 35 delegaciones del IMSS (Ciudad de México, Estado de México y Veracruz están segmentados en dos secciones).

Veracruz-norte es la única delegación donde la diferencia salarial es inversa, toda vez que el salario de las mujeres es 1.3% superior al de los hombres, en las 34 delegaciones restantes el ingreso de los hombres es mayor.

Los contrastes más moderados son los de Quintana Roo (3.5%), Nayarit (5.3%), Chiapas (6.3%), Ciudad de México-Sur (6.7%) y Ciudad de México-Norte (7.3 por ciento).

Subsisten las brechas estructurales

En el estudio Mujeres en la economía: 100 años de datos, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) plantea que, si bien la participación económica de las mujeres incrementó paulatinamente en las últimas décadas, “su inserción sigue marcada por brechas estructurales en ingresos, informalidad y acceso a posiciones de liderazgo en las empresas”.

En el territorio nacional, añade el reporte, la brecha salarial se redujo casi a la mitad (de 27% a 13%, 1995-2025), pero persisten los retos.

“La igualdad salarial ya está reconocida en la Constitución, pero hay retos en su implementación, como la falta de mecanismos de transparencia, seguimiento y sanción que garanticen su cumplimiento”, puntualiza.

Además, argumenta, la informalidad sigue siendo un obstáculo, pues en esas condiciones labora la mayoría de las mujeres; y la estructura de cuidados se mantiene sin cambios.

Aunque existen progresos, el instituto refiere que el reto pendiente es lograr su plena inclusión económica, dado que siguen enfrentando barreras en el mercado laboral.

Para impulsar la participación económica de las mujeres y mejorar las condiciones laborales, el Imco propone que se establezcan licencias parentales compartidas y que las empresas adopten modalidades de trabajo flexible.