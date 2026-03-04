Quintana Roo asiste a la ITB de Berlín en busca de turismo europeo mundialista

Cancún, QRoo.- El Caribe Mexicano se encuentra participando en la Feria Internacional de Turismo ITB Berlín, que se lleva a cabo del 3 al 5 de marzo en la capital alemana.

Este evento reúne a más de 170 países y atrae a más de 100,000 profesionales del sector turístico de todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los encuentros más importantes para la industria global del turismo.

Bernardo Cueto Riestra, secretario estatal de Turismo confirmó que aunque él personalmente no viajó, se tiene una nutrida representación de las asociaciones de hoteles de Cancún, Riviera Maya y Tulum, así como el equipo del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).

Se trata, dijo, de la principal apuesta para presentar toda las facilidades que ofrece el Caribe mexicano hacia la afición europea que busca opciones para disfrutar de la Copa del Mundo.

“Quintana Roo está participando con el Consejo de Promoción turística, acompañado de tres asociaciones de hoteles, la de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres; la Riviera Maya y la representación de Tulum”.

A ello se suma un stand con 10 expositores, todos empresarios hoteleros “que acompañan los esfuerzos del CPTQ allá en Berlín en términos de posicionamiento de los 12 destinos del Caribe mexicano, con miras a el verano”.

Cueto Riestra recordó que el año pasado México captó más de 200,000 turistas alemanes, de los cuales más de la mitad llegaron a través de Cancún, lo cual es una muestra del liderazgo del Caribe mexicano en ls preferencias del mercado no sólo alemán, sino europeo en general.

Las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación confirman lo dicho por el secretario Cueto, pues al cierre de 2025 Cancún captó 47.2% del todo el turismo alemán que captó México; 67.6% de Bélgica; 44.2% de España; 59.2% de Francia; 59% de Irlanda; 49.3% de Irlanda; 55.4% de Países Bajos; 63.7% de Ucrania y 75.9% de Portugal.

Además de las reuniones con los aerolíneas, Cueto Riestra informó que se pretende capitalizar con las principales agencias y touroperadores la temporada veraniega, haciendo valer la condición geográfica y de conectividad aérea que ofrece no sólo Cancún hacia las 16 ciudades con partidos mundialistas, sino también Tulum, que aunque en menor medida, también tiene amplia oferta de vuelos hacia Estados Unidos y Canadá.