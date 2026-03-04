FIFA pide a Selección de Irak llegar con anticipación a Monterrey

La FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) informaron a la Asociación Iraquí de Fútbol que los partidos del playoff se disputarán en Monterrey, México, donde Irak se enfrentará al ganador del partido Bolivia-Surinam en el playoff decisivo para la clasificación al Mundial.

La FIFA le aconsejó al equipo iraquí viajar pronto a México dentro de los próximos 14 días, para evitar posibles obstáculos y asegurar los arreglos para el alojamiento del equipo y la sede del campo de entrenamiento.

Según el plan, los jugadores se reunirán en Bagdad y viajarán en autobús a la región del Kurdistán y luego continuarán su viaje por tierra a Turquía, donde se les unirán los jugadores profesionales que se encuentren allí. Todos viajarán a México en un solo avión.

El conflicto bélico que existe entre Estados Unidos e Irán ha dificultado los traslados aéreos en Medio Oriente, al punto que el director técnico de la selección iraquí, Graham Arnold, aún no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos debido al cierre de aeropuertos.

“Varios de nuestros jugadores profesionales y miembros del personal técnico y administrativo no han podido completar los trámites para obtener visas de entrada a México debido al cierre de las embajadas en las circunstancias actuales", se señala en un comunicado.

Por otra parte, la Asociación de Fútbol de Irak recibió una propuesta inicial de su homóloga argentina para celebrar un partido amistoso entre las selecciones nacionales de ambos países el 9 de junio, debido al deseo del equipo argentino de jugar un partido preparatorio contra un equipo de un nivel similar a Jordania antes de los partidos de la Copa del Mundo.

Mientras tanto, en Monterrey, Pedro Esquivel, presidente de administración de Rayados aseguró que están a la espera de conocer si Irak podrá disputar el repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026 en su estadio.

“Estamos en continua comunicación con FIFA, serán decisiones, desgraciadamente, por situaciones, sobre todo la situación en Medio Oriente, que implicará que una decisión, que FIFA tenga que tomar una decisión en las próximas semanas, y nosotros estamos en continua comunicación y listos para recibir el repechaje”.

