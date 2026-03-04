BBVA y Chihuahua anuncian alianza para bancarizar a los Pueblos Mágicos

La secretaría de Turismo de Chihuahua se sumó a la estrategia nacional Avanzamos por México impulsada por la Secretaría de Turismo (Sectur) federal y el banco BBVA, elevar la competitividad al llevar servicios financieros a las comunidades de los Pueblos Mágicos.

Chihuahua cuenta con cinco Pueblos Mágicos: Batopilas, Casas Grandes, Creel, Guachochi y Parral. "Cerca del 70% del sector aún no está bancarizado, eso significa que muchos negocios turísticos todavía no cuentan con herramientas básicas para competir en un mercado donde el visitante exige facilidad de pago, formalidad y confianza", explicó el secretario de Turismo de Chihuahua, Edibray Gómez Gallegos.

"Promoción e infraestructura abren la puerta, la calidad en la atención y la facilidad de pago hacen que el visitante vuelva", añadió.

En 2026, México recibirá 5.5 millones de turistas internacionales gracias a las sedes mundialistas en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, "estos turistas vienen con sus boletos para tres o cinco partidos, pero están mínimo 12 días en el país, van a buscar a dónde ir entre partido y partido", contextualizó el director de Gestión Social de Destinos de la Sectur, Marte Molina Orozco.

“La tendencia mundial son los pagos digitales, por eso esta estrategia integra activamente la cadena de valor turística para modernizarla”, explicó.

La colaboración con BBVA incluye la exhibición de los atractivos de los Pueblos Mágicos en sus cajeros automáticos y pantallas digitales a nivel nacional, digitalización de pagos, acceso a financiamiento y educación financiera.

Apuesta al turismo

Durante el último año "hemos fortalecido nuestra marca con una estrategia clara, consistente y competitiva a nivel nacional e internacional; Chihuahua ha recibido diversos reconocimientos en materia de promoción y posicionamiento de destino", afirmó Gómez Gallegos.

"Estos reconocimientos son señales claras de que estamos logrando algo importante, porque los ojos del mundo están en Chihuahua", agregó.

Uno de los principales objetivos de la estrategia es romper con la imagen estereotipada que se tiene del estado y mostrar la diversidad de experiencias que ofrece a los visitantes, "despertar el interés de nuevos públicos, atraer visitantes que muchas veces vienen por primera vez".

Condiciones

Avanzamos México es una estrategia de turismo orientada a apoyar la digitalización de los pueblos mágicos, iniciativa de Sectur y BBVA. El banco ofrecerá condiciones preferentes a los prestadores de servicios turísticos que se adhieran al programa, tanto para personas físicas como para pequeñas y medianas empresas, explicó Rogelio Ramírez, director del área de Banca de Gobierno de BBVA.

"Lo que tratamos de hacer aquí es apoyar tanto a las personas físicas como morales de manera gratuita en cómo capacitarlos, cómo se maneja una cuenta, cómo solicitar un crédito de cualquier tipo, ya sea personal o de negocio", puntualizó. El servicio está abierto para todos los prestadores de servicios turísticos.