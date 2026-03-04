Apuntes sobre Irán

Hace unos días intercambiaba mensajes con colegas sobre la cobertura en español de lo que ocurre hoy en Irán. Muchos textos repiten fórmulas vacías, hablan de “un conflicto de implicaciones complejas” o de una “guerra maquiavélica”. Frases y adjetivos que no explican nada sobre lo qué está pasando y por qué debería importarnos.

Parte del problema es estructural. En México miramos poco hacia afuera. Lo que ocurre en el mundo rara vez forma parte de la conversación cotidiana. En el caso de Medio Oriente, aunque hay académicos serios en instituciones como El Colegio de México y la UNAM que estudian la región con rigor, pocas veces ocupan los espacios de mayor audiencia. A esto se suma la barrera del idioma. Sin acceso a prensa y fuentes primarias en inglés o, mejor aún, en árabe o farsi, el análisis pierde matices y profundidad.

No soy especialista en Medio Oriente, pero sí internacionalista. Por eso me parece necesario traducir, con claridad y sin estridencias, algunas claves de lo que ocurre y ofrecer coordenadas mínimas para orientarnos:

1. Sobre la operación estadounidense. La lógica de la intervención ha sido cambiante. El discurso de Washington sobre sus objetivos ha oscilado. Con todo, es claro que Estados Unidos busca sacudir al régimen iraní con la mayor intensidad posible sin cruzar el umbral de una invasión terrestre. Debilitar al régimen con todos los instrumentos disponibles, mientras los propios iraníes determinan su destino político. En otras palabras, golpear lo suficiente para desestabilizar sin asumir después la tarea de reconstruir el país.

En la práctica, esto supone que Estados Unidos dirige sus ataques contra infraestructura y capacidades militares, mientras Israel centra sus operaciones en figuras clave del régimen y en activos de seguridad.

2. Sobre la energía. El conflicto importa porque ocurre en una geografía que sostiene buena parte del sistema económico global. El estrecho de Ormuz canaliza cerca de un tercio del comercio marítimo mundial de crudo. Es una arteria crítica del sistema energético.

Cuando esa arteria se altera o se cierra, el impacto es inmediato. Los buques petroleros que llevan crudo desde el Golfo hacia el resto del mundo modifican rutas o retrasan salidas, lo que encarece el transporte y provoca demoras en el suministro. Las aseguradoras elevan las llamadas “primas de riesgo de guerra”, el costo adicional que pagan las navieras por transitar por una zona peligrosa.

Pero el riesgo no se limita al estrecho. Refinerías, puertos e instalaciones de gas natural en países como Arabia Saudita o Qatar también forman parte de la infraestructura vulnerable en un conflicto prolongado.

Los mercados reaccionan con rapidez. El Brent (precio de referencia para buena parte del petróleo mundial) sube ante la expectativa de escasez o interrupciones. Si el conflicto se prolonga, ese aumento se traslada a combustibles, electricidad y transporte. Cuando la energía se encarece, la presión inflacionaria aumenta. Ninguna economía, incluida la de México, queda al margen.

3. Sobre la posibilidad de un cambio de régimen. Irán es una teocracia con mecanismos constitucionales de sucesión. Tras la muerte del líder supremo se activaron disposiciones formales para garantizar continuidad. El aparato político y de seguridad no sólo ha mostrado cohesión, sino también capacidad de respuesta militar.

Además, la sociedad iraní es más compleja de lo que sugieren las narrativas binarias. Hay oposición, sí. Pero también identidad religiosa, nacionalismo y sectores que respaldan al régimen. Las imágenes de miles de personas llorando la muerte del ayatolá lo ilustran con claridad. La expectativa de un levantamiento y un cambio de régimen es más un deseo que otra cosa. Hoy el país carece de una oposición articulada capaz de asumir el relevo inmediato.

Desde América Latina, Irán parece un conflicto distante. Pero la geopolítica rara vez se limita a una región. La estabilidad energética global, el uso del poder militar por parte de Estados Unidos y los límites reales del cambio de régimen son cuestiones que rebasan Medio Oriente. Entenderlas no es un lujo intelectual, sino una condición para interpretar el mundo que habitamos.