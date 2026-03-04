Mundial de FIFA: el mejor momento de tu vida

Un mensaje, dos voces. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia de prensa el pasado viernes que el Mundial provocará “los mejores momentos de sus vidas”.

El mismo día, pero pocas horas después, Juan Ramón de la Fuente recibió en el aeropuerto Felipe Ángeles la copa FIFA. En medio de una escenografía alusiva a la Coca Cola, De la Fuente abrió su discurso citando a Cantinflas, y luego de agradecer a los presentes envió un mensaje a los turistas que visitarán el país: “pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro (...) y que van a pasar durante estos días, los mejores momentos de su vida”.

“Los mejores momentos de su vida” rima con la “chispa de la vida”, mensaje publicitario del refresco de cola creado varias décadas atrás.

En contra de lo que se piensa, en la publicidad de Coca Cola se encuentra la fórmula secreta de su éxito.

En alguna ocasión, el que fuera director de Coca Cola y director de la maestría en Dirección Internacional del ITAM, José Otaduy Aranzadi, me reveló la fórmula. La elevada frecuencia de impactos publicitarios de la marca termina por vincular los deseos del consumidor por tomar el refresco con el ambiente propicio (calor o alguna otra variable).

La captura y muerte de “el mencho” abrió la Caja de Pandora convirtiendo las imágenes incendiarias de destrucción de camiones, autos y tiendas OXXO en cajas de resonancia instaladas en los principales medios de comunicación en todo el mundo.

El color rojo tipo Coca Cola como escenario, presenta el mensaje publicitario del gobierno mexicano: pasarán los mejores momentos de su vida gracias al Mundial FIFA 2026.

La publicidad hace milagros. En el comercial rojo lanzado desde el aeropuerto, reapareció el secretario de Relaciones Exteriores, fenómeno global por ser el único canciller que no viaja al exterior. Bueno, casi no viaja para no ser descortés con él.

En su discurso, aplaudió los vínculos del gobierno con la iniciativa privada: Coca Cola, la empresa que recibió recientemente una tasa impositiva por parte del Gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Lo que quizá olvidó el secretario De la Fuente es que no se puede generalizar. Por ejemplo, para Clara Brugada, abrir las puertas a la iniciativa privada genera sospechas de privatización del espacio público. Que le pregunten a Cirque du Soleil.

El famoso circo ha mostrado interés en colocar una carpa en Chapultepec, pero la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por cierto, maoísta, cree que sería una conquista territorial de los payasos privados.

Fenómenos de la publicidad: "el mencho" murió dos veces. La segunda de ellas la patrocinó Donald Trump al lanzar la guerra contra Irán.

Las mañaneras de color rojo avisan la pronta llegada del Mundial FIFA 2026.