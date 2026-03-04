Cereales a la baja, mercado deja de lado el conflicto

Los futuros de cereales y soya de Chicago anotaron una ligera baja el miércoles, cuando la atención se centró en la abundante oferta mundial de cereales y se alejó del conflicto en Irán, que había impulsado temporalmente los precios, según analistas.

El contrato de soya más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago perdió 2.5 centavos, a 11.6750 dólares por bushel.

El trigo CBOT cayó 7.10 centavos, a 5.6690 dólares por bushel, y el maíz CBOT bajó 2.87 centavos, hasta 4.4313 dólares por bushel.

“No hay nada favorable para la soya, el maíz y el trigo”, dijo Mark Schultz, cofundador de Northstar Commodity. “Hay un suministro más que suficiente de soya para el mundo y lo mismo ocurre con el trigo”.

Las previsiones de lluvia en el cinturón de trigo de invierno de Estados Unidos, así como el clima generalmente moderado para los cultivos de maíz y soya de Sudamérica, siguieron limitando los precios de los cereales.

Aunque algunos operadores han dejado de centrarse en la tensión en Oriente Medio, los altos precios del crudo debido al conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, han seguido prestando un cierto apoyo subyacente a los mercados agrícolas, dado que cultivos como la soya y el maíz se procesan también para producir biocombustibles.

La incertidumbre sobre la futura demanda china de soya estadounidense estaba frenando los precios de esta semilla oleaginosa, ya que muchos operadores del mercado se muestran escépticos sobre la posibilidad de que China realice más compras de soya estadounidense por la abundante cosecha de Brasil.

Se espera que los principales negociadores comerciales de Estados Unidos y China se reúnan a mediados de marzo, lo que indica que los planes para una cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jinping siguen en marcha a pesar de los ataques de Estados Unidos contra Irán, informó Bloomberg News.

China es la nación que más granos consume en el mundo, principalmente provenientes de Estados Unidos, por lo que las negociaciones entre ellos, afectan el precio.